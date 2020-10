Het koninklijke excuusfilmpje leek wel een fragment van LuckyTV

Koning Willem Alexander en koningin Máxima bieden hun excuses aan in een videoboodschap voor de vakantiereis naar Griekenland tijdens de corona-uitbraak. Beeld Koninklijk Huis

Gisteren ging het op tv uiteraard voornamelijk over de Koninklijke Knieval, het excuusfilmpje van de koning dat zo absurd was dat Lips even vermoedde dat LuckyTV weer bezig was geweest. Iedereen had er een mening over, en dus kon RTL Boulevard niet achterblijven. Royaltyverslaggever Marc van der Linden zei dat hij pas na drie keer had gehoord hoe nadrukkelijk Willem-Alexander zijn excuses aanbood. Lips had het de eerste keer al gehoord maar ja: hij is dan ook geen royaltyverslaggever.

Verder vond Van der Linden dat Máxima ‘met haar lichaamstaal uitstraalt dat ze zich medeverantwoordelijk voelt’. Die observatie vond Lips dan weer knap, want hij zag vooral een moeder die ervan baalt dat haar een weekje Griekenland door de koninklijke neus was geboord. Van der Linden concludeerde ten slotte dat het volk vond dat er nu wel genoeg over was gezegd – maar uiteraard pas nadat de royalty-expert het zijne erover had gezegd.

Bij De Vooravond hadden ze Marcel van Roosmalen uitgenodigd om als republikein van het jaar 2019 zijn antimonarchistische stokpaardje te berijden. Hij was niet onder de indruk van Willem-Alexanders uitsmijter ‘we zijn betrokken, maar niet onfeilbaar’: “Dat zeg ik thuis ook altijd.” Hij vond het toneelstukje ‘slecht geacteerd, van de autocue gelezen, met een vrouw ernaast die niets zegt’. Hij zag de zoveelste goede reden het koningshuis af te schaffen: “Stop ermee, het is gewoon uit de tijd. Ze zijn bang van het volk.”

Toen historicus Herman Pleij in Op1 en Peter R. de Vries bij Jinek ook nog een duit in het zakje deden, had Lips wel weer genoeg meningen gehoord over de koninklijke homevideo. LuckyTV kon aan het slot van Jinek ook niet tippen aan het echte excuusfilmpje – sommige zaken zijn de parodie voorbij.