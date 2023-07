Het jubileum van Te land, ter zee en in de lucht is een holle parade van lachende semi-BN’ers

Het beste van 50 jaar Te land, ter zee en in de lucht. Beeld AvroTros

Het duurt toch nog 32 minuten voor Johan Vlemmix voor het eerst in beeld verschijnt. De viering van het gouden jubileum van Te land, ter zee en in de lucht kan niet om zijn recorddeelnemer heen. Meer dan honderd keer bouwde Vlemmix een badkuip, ziekenhuisbed of kruiwagen om tot een vehikel waarmee hij het parcours van het spelprogramma van de Tros te lijf ging.

Ergens in de geschiedenis – op exacte jaartallen komt het in het verhaal van Blij dat ik glij, Fiets ’m erin of Lol aan de katrol niet aan – kreeg hij voor die curieuze prestatie een plaquette uitgereikt. Bij Vlemmix, later poogde hij het Haagse Binnenhof te veroveren als lijsttrekker van De Feestpartij, biggelden de tranen over de wangen. “Al op de lagere school wist ik: ik wil bekend worden, het maakt me niet uit waarmee,” legt hij zijn eigen drift uit. Vlemmix won vrijwel nooit. Sterker, hij legde zijn race naar de bel doorgaans in rustig tempo af: “Dan was ik langer in beeld.”

Het tekent de magie van het vervreemdende programma, dat carnaval en bloemencorso's kruiste met de folklore van de Elfstedentocht. De televisiespotlight werd in de jaren zeventig, tachtig en negentig plots volledig gericht op de gewone man, die op de met zeep ingesmeerde springschans van Tobbedansen uitgroeide tot een heuse actieheld. Gelardeerd met commentaar van André van Duin en later Jack van Gelder verkreeg Te land, ter zee en in de lucht een iconische status.

Te gemakzuchtig

Om die reden is het dan ook ongelooflijk jammer dat het felicitatieprogramma zo gemakzuchtig is aangepakt. Waar een fraaie schets van de Nederlandse volksaard voor het oprapen lag, kiest de omroep voor het beproefde format waarin een trits BN’ers, van wie de meesten in het geheel niets met het programma te maken hadden, commentaar geven bij clipjes uit het archief.

De telefoonklapper is lukraak opengeslagen: van voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis tot soapactrice Jasmine Sendar. Haar binding met de spelshow? “We keken er vroeger thuis naar.” Tja, zo is iedereen inderdaad deskundig. Maar het kan erger: de montage is slordig. Een quootje van oud-presentator Bert Kuizenga komt twee keer terug.

Zo is het programma weinig meer dan een holle parade van lachende semi-BN’ers. Te land, ter zee en in de lucht had beter verdiend.

