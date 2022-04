Het Jeugdjournaal pakte de gruwelijke beelden uit Boetsja uitmuntend aan

Boetsja, Oekraïne, 4 april 2022. Beeld AP

Die beelden uit Boetsja….om stil van te worden, maar maandag nog steeds het gesprek van de dag aan alle talkshowtafels. Terwijl ze toch voor zich spraken: de witte band die de slachtoffers droegen omdat het burgers betrof, als signaal richting de strijdende partijen. Zo alledaags met fiets en boodschappentas. Of nog gruwelijker: met de handen op de rug gebonden.

De beelden gingen over tafel als aanloop naar gesprekken over de consequenties van de oorlog en de vraag of er ook maar iets waar kon zijn van het Russische verweer dat het ging om acteurs en trucage. Met steeds die bijsluiter voor de kijker: pas op, u wilt dit misschien niet zien. Eva Jinek deed het op RTL4, Nadia Moussaïd bij Op1.

HLF8 koos ervoor om de grootste gruwelen geblurd uit te zenden. De kijker kende ze toch al, redeneerde presentator Johnny de Mol. “Een waarschuwing: dit zijn heftige beelden,” zei Sophie Hilbrand bij Khalid & Sophie.

Op het vroege tijdstip van Khalid & Sophie was dat geen overbodige luxe. De krant wordt bij Lips thuis elke morgen van de mat geplukt door een 7-jarige en zij meldde zich maandagochtend met een van pijn verwrongen gezicht. Die voorpagina had ze liever niet gezien.

Dus hoe pakte het Jeugdjournaal dit aan? Uitmuntend, zoals steeds de afgelopen weken. De beelden uit Boetsja waren zondagavond al besproken. Presentator Joris Marseille omschreef ze als ‘nare beelden van verwoestingen en dode mensen’. “En dat je weet: die hele heftige beelden laten we natuurlijk niet zien.”

Voor de grote mensen is het dan weer misplaatst om dit soort gruwelen buiten beeld te laten. Je maag draait zich om, maar het hoort wel op de voorpagina. En dat je weet: zo bruut is deze oorlog dus.

