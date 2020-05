Het is lastig voor te stellen dat Dertigers naar zulke brave muziek luisteren

Dertigers. Beeld bnnvara

Dertigers is een nieuwe Nederlandse dramaserie over een groep – jawel – dertigers met dertigersdilemma’s. Ze wonen en werken in Amsterdam en begeven zich op dat kantelpunt van verlengde studententijd en het volwassenmensenleven. Lips zag de eerste drie uitzendingen, vond het aardig, maar voelde geen overdreven aandrang om veel vaker te gaan kijken.

Wat hem wel opviel was de soundtrack. De muziek die te horen is, vormt een contrast met de wereld waarin de serie zich afspeelt. Alle personages zijn van dezelfde leeftijd, aantrekkelijk en hoofdstedelijk hip, en in alles is de serie heel erg ‘nu’. Het is dan ook lastig voor te stellen dat deze dertigers nog naar de brave pop van de Sugababes of All Saints uit hun tienerjaren luisteren, of dat tijdens een dinertje een nummer van Ja Rule uit 2001 opstaat. Of dat hun kinderen dansjes doen op Yeah! van Usher, uit 2004. Een van de hoofdpersonen heeft nota bene een eigen platenzaak, maar als hij lukraak wat lp’s uit een krat pakt dan zijn het Moon Safari van Air (1998) en Play van Moby (1999).

Hoe belangrijk een soundtrack is, merk je bij Netflixseries als Strangers Things en Dear White People. Ze sluiten aan bij het verhaal, of bij de periode waarin de serie zich afspeelt. Niet voor niets is alle muziek in The Last Dance afkomstig uit de jaren waarin Michael Jordan basketbalde.

Het kan een bewuste keuze zijn van de makers van Dertigers, dat een liedje van The Levellers uit 1997 als vast intro heeft. Mogelijk is de wat belegen pop in de serie een nostalgische verwijzing naar de tienerjaren van de dertigers, maar Lips had zich wat hippers voorgesteld bij de feestjes van de Amsterdamse fine fleur.

Maar goed, daar komt hij nooit, dus weet Lips ook veel.

Reageren? hanlips@parool.nl.