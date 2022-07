Het is allemaal de schuld van God, vond de keurige Duitse historicus

‘Wij zijn allemaal sterfelijk,’ aldus historicus Philipp Blom. ‘En dat is een probleem waar lekker geen oplossing voor bestaat.’ Beeld HUMAN

Het heeft wel iets rustgevends: op zondagmiddag een uur lang zitten kijken naar drie uiterst beschaafde heren en twee al even keurige dames die het vooral ontzettend met elkaar eens zijn. Nu er even geen Buitenhof is, zal Lips het de komende weken moeten doen met de terugkeer van het praatprogramma Het Filosofisch Kwintet. Over macht en onmacht gaat het dit seizoen. Met als aftrap: de maakbaarheid van de samenleving.

Lips moest even wachten voordat hij wakker schrok van de eerste opvallende gedachte. Die kwam van de Duitse historicus Philipp Blom: het is allemaal de schuld van God. Die heeft immers bedacht dat wij denken dat we alles met de natuur kunnen doen wat we willen. Nu het in het honderd loopt met het klimaat is de schok groot.

Fijne man, die Blom. Praten over maakbaarheid heeft voor hem iets inhumaans, zei hij. Als je zegt dat er voor elk probleem een oplossing bestaat, dan zeg je eigenlijk dat je een sukkel bent als je de oplossing niet vindt.

“Wij zijn allemaal sterfelijk,” aldus Blom. “En dat is een probleem waar lekker geen oplossing voor bestaat. Dat maakt ons leven kostbaar.” En: “We zullen de planeet niet redden en aan het einde zijn we allemaal dood. Het gaat erom nú het juiste te doen.”

Met zijn innemende glimlach en charmante accent ontpopte Blom zich gaandeweg tot de voetzoeker van het programma. “Als het verhaal neerstort dat wij de aarde tot onderdaan kunnen maken, ontstaat een vacuüm. Dan stroomt een ander verhaal binnen: het keiharde fascisme dat zegt dat de problemen komen door mensen met een andere huidskleur.”

En dan? Blom: “Dan moeten we gaan vechten.”

“Ik zou zeggen,” besloot de verbijsterde gespreksleider Clairy Polak de uitzending, “doe er iets moois mee.” Lips belooft dat hij zijn best zal doen.

Reageren? hanlips@parool.nl.