Het interesseert Johan Derksen zoals gewoonlijk geen reet

Van talkshowoorlog tot showbizzhuwelijk: in de rubriek Sterrenstof neemt Roelf Jan Duin de mediaweek door. Deze week: sorry zeggen is moeilijk.

Grote woorden en kleine excuses, het was een terugkerend thema deze week. Erik de Vlieger en Yves Gijrath, sowieso een curieuze combinatie, maar als ‘podcastduo’ al helemaal onnavolgbaar, hadden RIVM-baas Jaap van Dissel er begin deze maand van beschuldigd 750 duizend euro smeergeld te hebben aangenomen. Of nee, ho ho, ze hadden hem niet beschuldigd, ze hadden slechts een document gekregen waaruit bleek dat hij corrupt was, en ze wisten ‘99 procent zeker dag het klopte’. Het was hun ‘cadeau aan de Nederlandse media’ om hier in te duiken, omdat De Vlieger en Gijrath kennelijk te druk waren met golfen en rosé drinken in de Algarve om het zelf uit te zoeken.

Forum voor Democratie en Ongehoord Nederland (over hen later meer) doken er gretig op, journalisten van NRC en Follow the Money gingen daadwerkelijk op onderzoek uit. Wat bleek: er klopte geen biet van het verhaal, het document waarover de twee beschikten was even nep als het klatergoud op een miljonairsbeurs. “Ik denk dat we op een ongelooflijke manier bezwendeld zijn,” zei Gijrath woensdag bedremmeld. En als genoegdoening aan Van Dissel nodigde polder-Trump De Vlieger de RIVM-baas uit voor zijn huwelijk in Portugal. “Hij zal als eregast behandeld worden.”

Derksiaans lexicon

Grote woorden werden ook gebruikt door Johan Derksen. Hij zei woensdag over Thierry Baudet: “ze moeten die gozer liquideren.” Een verspreking, zei Derksen achteraf, en ook SBS was er als de kippen bij om te verklaren dat dit een ongelukkige slip of the tongue was. Maar voormalig Baudetstemmer Derksen, die zelfs sprak op een FvD-congres, was niet van plan sorry te zeggen. “Het interesseert me geen reet,” zei hij in typisch derksiaans lexicon. Mocht het tot een rechtszaak komen (uiteraard dreigde Baudet met aangifte), dan zou Derksen die glansrijk winnen, want in de Van Dale kent het woord liquideren meerdere betekenissen, zei Wilfred Genee, en die kan het weten, want hij studeerde ooit rechten in Groningen.

Vooral zelfbeklag bij Blommestijn

Dan nog het ophef perpetuum mobile Ongehoord Nederland. Dat Raisa Blommestijn vorige week onversneden racisme debiteerde maakte nogal wat los (en luidt wellicht het einde van de omroep in), maar nog altijd staat de presentatrice achter haar woorden, zei ze deze week in een verklaring die even leek op een poging tot excuses, maar toch vooral in het teken stond van zelfbeklag. Blommestijn wierp ‘iedere beschuldiging van racisme verre van zich’ en zei dat het ‘absoluut nooit het doel was geweest om nodeloos te kwetsen’, maar ja, gut, gekwetste mensen hou je altijd en in Nederland kennen we toch vrijheid van meningsuiting? Maar wat ze pas écht vervelend vond aan de ophef, was dat hierdoor ‘de grote hoeveelheid positieve reacties ondergesneeuwd dreigt te raken’. Daar had ze een punt, dat was inderdaad volledig onderbelicht gebleven bij die verfoeide mainstream media.