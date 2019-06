Het hitteplan van de NOS: Peer Ulijn buitenzetten

NOS Journaal, NPO 1. Beeld -

“Het is heet en dan zijn traditiegetrouw de dakdekkers in het nieuws.” Het was de eerste zin van Peer Ulijn in weer zo’n mild-ironische reportage over een onderwerp waar kennelijk niemand anders bij het gewichtige achtuurjournaal raad mee weet. Of zoals Lips dacht: het is heet en dan zit traditiegetrouw Peer Ulijn in het nieuws.

Ook de NOS heeft zijn hitteplan en op pagina 1 staat: Peer Ulijn buitenzetten en wachten waar hij mee thuiskomt. Wat volgde, waren speelse gesprekjes met werk­nemers die het zwaar te verduren hebben nu de thermometer de 35 graden aantikt. Zoals dakdekkers dus. Bij 40 graden krijgen ze vrij. In de tussentijd smeren ze zich goed in, ontdekte Peer. En ze nemen iets meer pauze.

Mogelijk dat meer beroepsgroepen vrijaf kunnen krijgen, maar dat is dan weer afhankelijk van de ‘hittestresscalculator’. En de koeien gaan ’s nachts de wei in en op het heetst van de dag terug naar de stal. Een kwestie van ‘siëstabeweiding’.

Hoveniers krijgen het ook voor de kiezen bij dit soort temperaturen. Het groen verdort door ‘sproeischaamte’. Aldus Peer Ulijn. Wat Lips dan weer vreemd vond, want vorige week zetten we ons nog schrap voor de regen.

Maar toegegeven, het journaal had meer werk gemaakt van de hitte dan RTL Nieuws. Dat had alleen drie scholen met een tropenrooster bezocht en de lange rij voor de ingang van de Maarsseveense Plassen. “De ijsjes vlogen over de toonbank!”

Intussen moesten beide nieuwsrubrieken ook nog Maarten van der Weijden binnenhalen. Journaalpresentator Simone Weimans was inmiddels zo in de Maartenstemming dat verslaggever Martijn Bink met Maarten werd aangesproken.

Het was vast de hitte.

