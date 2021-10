Het handeltje van Moonsisters Lieke en Jetteke van Lexmond bleek oplichterij

Keuringsdienst van waarde, NPO 3.

Waren het aardstralen? De stand van de maan? Of was het Teun van de Keuken die woensdagavond bij Jinek het vuurtje al had opgepookt? Lips weet het niet precies, maar íéts zei hem dat hij gisteravond moest inschakelen bij Keuringsdienst van waarde, en verdomd, het universum had weer eens gelijk.

Het onderwerp: edelstenen. Het was een perfecte aflevering van het programma dat uitblinkt in het kleine ontmaskeren. Journalistiek in z’n puurste vorm natuurlijk. Gewoon vragen: wat u verkoopt, wat ís dat eigenlijk?

In het geval van edelstenen: regelmatig je reinste quatsch. Het werd een relletje, want Lieke en Jetteke van Lexmond – de Moonsisters, begaan met de maan en de kracht van edelstenen – handelen al een tijdje in zulks en dat bleek oplichterij. Glas uit China, in plaats van het ­echte werk – wat dat ook moge zijn.

Lips las dat de Moonsisters zich als BN’er gezocht voelden, terwijl hij eigenlijk een mea culpa had verwacht. De waarheid is natuurlijk dat de zussen van Lexmond niet werden aangepakt omdat ze bekend zijn, maar omdat ze schaamteloos kwakzalveren. Wie als charlatan wordt ­ontmaskerd past nederigheid.

Ach, genoeg over de Moonsisters. Nou ja als u het Lips op de man af zou vragen, zou hij misschien iets tegen ze willen zeggen als: ga je schamen, ga je prik halen en ­verkoop je kiezels aan het tuincentrum. Maar gelukkig vraagt u het Lips niet op de man af.

Ondertussen had deze aflevering van Keuringsdienst van waarde nog veel meer. Lips zou zonder twijfel gaan ­zitten voor een urenlange documentaire over Paul ­Hakker van groothandel Ruben Robijn. Die verkocht ­speciale stenen voor in de ‘yoni’ – een ander woord voor vagina leerde Lips – die uiteindelijk gewoon van marmer bleken.

En nog zo’n vrucht: Harry Stomp, die blootsvoets een cursus over edelstenen gaf met een glansrol voor Teun van de Keuken als cursist. Na afloop had Lips de lach­tranen op z’n wangen zitten en maakte hij een krachtig wilsbesluit: de Mooncalender van de Moonsisters ging van de muur en hup, bij het oud papier. Zo.

