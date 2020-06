Het Haga Lyceum: een opgeklopte kwestie die alleen verliezers kent

Medialogica, NPO 2.

Het Humanprogramma Medialogica dook dinsdag in de precaire kwestie van het Cornelius Haga Lyceum. Die islamitische school kwam vorig jaar maart in opspraak toen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een alarmerende brief had gestuurd aan burgemeester Halsema. Daarin stond onder meer: ‘richtinggevende personen op school zouden onder invloed staan van salafistische aanjagers en banden hebben met terroristische organisaties’. Dat zou blijken uit een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

De pers dook erbovenop, net als veel Amsterdamse politici, die om het hardst riepen dat de school direct moest worden gesloten omdat kinderen zouden worden blootgesteld aan IS-propaganda, waarbij ‘gif in de hersenen van de kinderen wordt gepompt’.

Terugkijkend op de snel escalerende kwestie vroeg Medialogica zich af wat de rol van de gemeente is geweest bij de beeldvorming. En hoe de informatie haar weg had gevonden van de AIVD naar politiek en media?

Typerend was dat Halsema, de AIVD en de NCTV niet voor de camera wilden reageren. Kasim Tekin, leraar geschiedenis én een van de verdachte ‘richtinggevende personen’, wilde dat wél. “Mensen denken: als iedereen op een gegeven moment zoiets zegt dan moet er toch iets mis zijn?” zei hij. “Die brief insinueert gevaar. Daarom stuurden ze hem naar de media.”

Want ook die gingen niet vrijuit, volgens terrorisme-expert Jelle van Buuren: “Het is voor de media aantrekkelijk een ingewikkelde boodschap te versimpelen. De gemeente heeft de informatie van de AIVD overdreven en het NOS Journaal deed er een schepje bovenop door te zeggen dat de leraren jihadisten zouden zijn.”

Een leerzame les over een opgeklopte kwestie die alleen maar verliezers kent.

