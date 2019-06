Het grote Pinkpop-ABC: van aardbeving tot zweetplekken

Bezoekers van Pinkpop schuilen tegen het noodweer tijdens de editie van 2014. Beeld ANP Kippa

A: Aardbeving

Eén op de schaal van Richter was de schok die Landgraaf en omgeving in 1994 trof. Epicentrum was het optreden van Rage Against the Machine op het hoofdpodium. De tegelijk opspringende massa veroorzaakte een officiële aardbeving.

B: Bergschoenen

Is de route tussen de Alpha- en Bravotent op Lowlands een catwalk voor de laatste trends, op Pinkpop gelden andere modewetten. Of beter gezegd: geen. Bergschoenen, een afritsbroek en een polo met zweetplekken en je bent Pinkpop-proof.

C: Classic

Mislukking op geriatrische schaal. De geroutineerde festivalbezoeker voelde zich te jong voor de kudde rockbrontosaurussen die Pinkpop Classic serveerde. Het zusterfestival hield het zes jaar vol. Toen vond organisator Jan Smeets de oplossing: de Golden Earring, Fleetwood Mac en The Pretenders programmeert hij nu gewoon op het reguliere Pinkpop.

D: Duurste act ooit

Een miljoen per bandlid. Daarmee waren de vier Rolling Stones in 2014 de duurste act op Pinkpop ooit. De entreeprijzen moesten ervoor worden verhoogd, maar de BV Stones kwam en Mick Jagger had nog een grapje over de coiffure van Ron Wood: ‘Wie is je kapper? Roy Donders?’

E: Eieren

Bij Doe Maar waren het in 1983 nog appels, bij het debuut van Anouk op Pinkpop 15 jaar later koos het publiek voor eieren om te laten merken dat het optreden niet geheel beviel. Reageerde Henny Vrienten destijds geschokt, Anouk trok stoïcijns haar bevuilde shirt uit en vervolgde haar optreden in beha.

F: Fleetwood Mac

Verrassende afsluiter van dit jaar. Zonder de ontslagen Lindsey Buckingham en met Neil Finn (Crowded House) als vervanger. De band speelde in 1971 al op de tweede editie van Pinkpop. Toen ook zonder Buckingham. Die zat, net als zangeres Stevie Nicks, nog niet bij de groep.

Fleetwood Mac Beeld AFP

G: Goed smeren!

Er kan geen buitje of koufront passeren of festivalvader Smeets bestijgt het podium om zijn kudde op het hart te drukken regenponcho’s of warme truien aan te trekken. Ook bij de verhoogde zonkracht is Smeets – dit jaar ook voor de vijftigste keer – paraat met zijn zorgzame gezondheidsadvies: ‘Goed smeren, jongens!’

H: Hey Jude

Jan Smeets stuurde een vriendelijk mailtje naar zijn manager. Maar nee, Sir Paul McCartney wilde zijn concert níet afsluiten met de vaste slothymne van Pinkpop: All You Need Is Love. Het bleef Hey Jude. Smeets treurde er niet lang om. Hij had in 2016 toch maar mooi een echte Beatle op zijn festival.

I: Invaller

Een week voor vertrek naar Tel Aviv gaf hij zijn eerste soloconcert, op 18 mei werd hij de eerste Nederlandse Songfestivalwinnaar in 44 jaar en maandag verschijnt Duncan Laurence als invaller op het grootste festival van ons land. Hij vervangt het Zweedse popduo First Aid Kit.

Songfestival­winnaar Duncan Laurence. Beeld ANP Kippa

J: John Coffey

Meest gestelde vraag op sociale media in juni 2015: hoe manipuleerde John Coffey de tv-beelden, zodat het leek of zanger David Achter de Molen een uit het publiek geworpen biertje met één hand vangt en er meteen een slok uit neemt? Antwoord: dat hij deed hij niet. Het. Gebeurde. Echt.

K: Krezip

2000 was het jaar en de vijf post-pubers op het Pinkpoppodium noemden zich Krezip. Achter de piano zong Jacqueline Govaert I Would Stay. Het begin van een sprookje dat – tien jaar na het einde van de band – een happy end krijgt met een reünie op Pinkpop.

L: Landgraaf

Het begon in 1970 in Geleen. Op het plaatselijke Sportpark. Omdat daar in 1987 werd verbouwd week het festival uit naar Baarloo om het jaar later te vertrekken naar een voormalige drafbaan in Landgraaf. Daar werd in 1994 het eerste tweedaagse en in 1996 het eerste driedaagse festival gehouden.

M: Mick Jagger

Zelden iemand zo mooi wanhopig horen vloeken als Jan Smeets in 1979. Zijn droom – Mick Jagger op Pinkpop – kwam uit. De Stones-hoofdman verscheen backstage. Maar draaide op weg naar een duetje met Peter Tosh om en verdween. Waarom? Smeets wordt er veertig jaar later nog weleens zwetend van wakker. En Jagger? Die bleek het voorval vergeten.

N: Noodweer

Code rood. Dat betekent: ‘Zoek een veilige plek.’ Maar wat als dat niet kan? Dan hurkt een complete festivalweide, gekleed in wapperende poncho, op de hurken in de striemende regen en donderende bliksem. Het noodweer van 2014 zorgde voor een afgebroken concert van Arcade Fire, een verlate start voor slotact Metallica, maar gelukkig niet voor slachtoffers.

Bezoekers in poncho's tijdens het noodweer op Pinkpop. Beeld ANP

O: Ononderbroken

Pinkpop staat in de recordboeken. Het festival is Nederlands oudste openluchtfestival dat ononderbroken werd georganiseerd. In 1990 nam het Guiness Book een officiële vermelding op.

P: Pinksteren

De laatste jaren week Pinkpop al vaker uit naar andere data dan het Pinksterweekeinde. Als dat vroeg valt, zijn Amerikaanse artiesten nog niet in Europa voor hun tournees. Daarom wordt Pinksteren na dit jaar voorgoed losgelaten.

Q: Queens of the Stone Age

Enige band beginnend met een Q die ooit op Pinkpop stond.

R: Rijksdaalder

Toegangsprijs voor de eerste editie in 1970. Voor de jeugdige lezers: tweeënhalve gulden. Tegenwoordig kost een driedagenkaart 220 euro . Ter vergelijking: de gages voor artiesten stegen veel harder. Fleetwood Mac verdiende in 1971 2000 Engelse pond voor een optreden. Vermoedelijk kunnen daar dit keer drie nullen achter.

S: Songfestival

‘Meer iets voor het Songfestival,’ recenseer Jan Smeets het optreden van Justin Bieber in 2016. Hij was het vooraf niet eens met de boeking van het tieneridool en zag zijn visie bevestigd met een ongeïnteresseerd ogende Bieber. Kleine correctie: op het Songfestival is de zang altijd live, bij Bieber niet.

Organisator Jan Smeets op het podium tijdens de 45e editie van Pinkpop. Beeld ANP Kippa

T: The Boss

Mooiste concert volgens de eenkoppige redactie van dit overzicht. Bruce Springsteen wilde nooit op festivals optreden, maar liet zich in 2009 overhalen. Gevolg: een ontroerende show die alle generaties Pinkpopfans verbond.

U: Uitverkocht

Dit jaar nog niet. Maar van de afgelopen 49 keer, 28 keer wel. In totaal trok Pinkpop in die bijna halve eeuw 2,7 miljoen bezoekers. Recordjaar is 2014 met de Rolling Stones, met 134.000 unieke bezoekers in drie dagen.

V: Vedder, Eddie

Op 1 in alle lijstjes met ‘iconische momenten’ uit 50 jaar Pinkpop: Eddie Vedder en zijn sprong in het publiek vanuit een een zwevende camerakraan. Gaf Pinkpop in 1992 precies de juiste injectie met rock-’n-roll.

W: Werrem sjink

Hoewel Smeets eenieder die zich laatdunkend uitlaat over het culinaire aanbod persoonlijk mailt (‘Onze zelfgemaakte frieten zijn een sensatie!’), blijft Pinkpop toch vooral het festival van bier, bockwurst én werrem sjink, een broodje met ham op z’n Limburgs.

X: XXS

Plotseling was Pinkpop zijn magie kwijt. Enkele jaren van tegenvallende programma’s deden de publieksteller in 2005 stokken bij 20.000 unieke bezoekers. De extra-small-uitvoering bracht Pinkpop, net als in 1985, aan de rand van de afgrond. Het zwichten voor de miljoeneneisen van headliners bleek de redding.

Y: Young, Neil

Mooi lijstje: dat van de optredens die er nooit kwamen. Al jaren op één bij Smeets: Neil Young. Op de voet gevolgd door Bob Dylan. Dit jaar toegevoegd: Eminem. De rapper zou de zondag afsluiten, maar tekende het contract dat voor hem klaar lag nooit.

Z: Zeven

Met zeven optredens wordt Anouk komend weekend recordhouder op Pinkpop. Krezip komt op zes concerten. Internationaal traden Faithless, Kaiser Chiefs, Muse, Placebo, The Script, Live, Editors en Counting Crows het vaakst op: allen vijf keer