Het geluid van Christine and the Queens is stabiel, maar niet instant-meeslepend

Redcar les Adorables Étoiles.

Alter ego’s. Ze zijn er in de pop in alle soorten en maten. Ziggy Stardust en The Fly zijn wellicht de beroemdste; allebei bedoeld de muziek van bedenkers (David Bowie en Bono in dit geval) van een nieuwe invalshoek te voorzien. Het leverde soms verwarring op. Zo vreesden fans het einde van Bowie toen die Ziggy Stardust liet sterven.

Bij Christine and the Queens zijn fantasie en werkelijkheid helemaal moeilijk te ontwarren. De Franse artiest Héloïse Letissier zelf identificeert zich sinds kort als transman en wordt zodoende niet meer ‘zij’ maar ‘hij’ genoemd. De artiestennaam Christine and the Queens bleef echter gehandhaafd. En dan is het derde album van Letissier – die zich op zijn tweede album nog kortweg Chris noemde – weer het werk van het personage Redcar, eveneens mannelijk.

Met zoveel veranderingen is het opmerkelijk hoe stabiel het geluid van Christine and the Queens is. Ook Redcar les Adorables Étoiles is een op de dansvloer toegesneden elektropopplaat waarop trillende synthesizers domineren.

Wel is de toon minder optimistisch dan bijvoorbeeld op het overdonderende debuutalbum Chaleur Humaine. Tu sais ce qu’il me faut (Je weet wat ik nodig heb) lijkt de sleutelsong. De smachtende discotrack is echter niet zo instant-meeslepend als eerdere hitsingles als Tilted of Girlfriend.

Redcar toont zich zo als een tamelijk ondoorgrondelijk personage, dat niettemin nieuwsgierig maakt naar Letissiers volgende stap.