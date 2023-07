Het geheim van B&B vol liefde: ‘Mensen vragen zich af: zou ik dit ook durven?’

Reality-programma B&B vol liefde is mateloos populair. Hoe komen de makers aan de kandidaten en wat is het geheim van het succes? Ralph de Beurs, creatief directeur bij RTL: ‘De magie van Ik vertrek mét de liefde erbij, dan heb je écht iets moois.’

Hans in Toscane die zijn dates verwelkomde in zijn bed and breakfast, waar − verrassing! − zijn ex nog bleek te wonen. Jacob die in zijn Portugese villa zag dat de vrouwen zich vooral met elkaar vermaakten. De uitgesproken Richard die het eerst niet zag zitten met Simone, maar toch een romance begon.

Martijn die aan het kampvuur snikkend zijn liefde voor Fenna verklaarde. En dan Astrid die in Oostenrijk met Harmjan een stroeve start overwon, maar inmiddels met hem dolgelukkig én verloofd is.

Zie hier een kleine greep uit de eerste twee seizoenen van B&B vol liefde, het zomerse televisieprogramma waarin Nederlandse eigenaars van een bed and breakfast in het buitenland gasten ontvangen met wie ze op zoek gaan naar de liefde. Het bleek in 2021 een regelrechte kijkcijferhit.

Ralph de Beurs, hoofd van de creative unit van RTL, is bedenker van het format. B&B vol liefde begon vanuit een ander programma, dat hij samen met zijn collega’s, onder wie Paul Cormont, ontwikkelde. Dat iss Het Italiaanse dorp: Ollolai, een programma waarin stellen een huis opknappen in een klein dorpje op Sardinië. Gevolgd door een cameraploeg.

“Dat hebben we in de zomer van 2018 doordeweeks dagelijks uitgezonden, net als Het Spaanse dorp: Polopos een jaar later voor een tweede reeks,” vertelt De Beurs. “Een vervolg zat er niet in vanwege de coronapandemie. We zijn toen gaan brainstormen. Wat kunnen we in dit genre nog meer bedenken?”

En wat was het antwoord?

“In die dorpjes wonen veel oude mensen, maar wat als je als Nederlandse ondernemer nou een partner zoekt? Dat kan best lastig zijn. Ik ben al jaren fan van Ik vertrek. Nederlanders die de stap zetten om elders een bestaan op te bouwen. Maar ik zag ook dat partners waren overleden. Of ze waren gescheiden. Ik dacht: als zij een Nederlandse partner willen vinden, hoe dan? En wat als je een bed and breakfast runt?”

Ralph de Beurs van RTL Beeld RTL

Zijn er dan zo veel Nederlandse singles die óók nog eens een B&B runnen?

“Uit cijfers van het CBS blijkt dat Nederlanders heel veel emigreren. Het matige weer is een van de oorzaken. Zuid-Europa is dan ook erg in trek. Veel Nederlanders fantaseren over een leven in Frankrijk, Italië, Spanje of Portugal. En uit research bleek ook dat onder die Nederlanders veel singles zijn.”

Hoe kom je daarachter?

“We hebben een oproep geplaatst: woon jij in het buitenland en jaag je daar je droom na, maar ben je alleen? Geef je op. Tientallen aanmeldingen kwamen binnen. We dachten meteen: wellicht kunnen we meerdere series maken. Ondertussen hadden we het idee gepitcht bij Peter van der Vorst (directeur content bij RTL, red.), die direct enthousiast reageerde. We dachten echt: dit kan iets moois worden. Daarop klopten we aan bij Blue Circle, de producent.”

En dat is niet toevallig…

“Nee, want Blue Circle heeft ook de realityprogramma’s rond het Italiaanse en Spaanse dorp gemaakt én produceert Boer zoekt Vrouw. Zij hebben de kennis, kunde en ervaring. Perfect. We zijn verder gaan brainstormen met onder anderen hoofdredacteur Lindy van Tongeren. En zij hebben het programma schitterend tot leven gebracht en vormgegeven.”

De eerste reeks van B&B vol liefde werd opgenomen en uitgezonden in coronatijd. Was dat billen knijpen?

“Natuurlijk maakten we ons zorgen. De eigenaars konden in coronatijd geen gasten ontvangen, maar het pakte goed uit. Zo konden de singles meehelpen aan het renoveren van de bed and breakfast. Stonden ze te klussen en was er meer tijd voor gesprekken. Bovendien had Peter van der Vorst bedacht dat het programma doordeweeks dagelijks op televisie zou zijn, zodat je de ontwikkelingen achter elkaar kon volgen. Het bleek aan te slaan.”

Wat moet ik me voorstellen bij de productie en opnames? Slaapt de crew ook in de B&B?

“Soms, maar vaak is er ook geen plek. De productie is een logistieke puzzel. Op elke B&B zit een team van drie medewerkers. Voor camera, geluid en verslaggeving. Zij volgen het proces drie weken lang en dan moet er gemonteerd worden met urenlang materiaal. De makers van het programma doen dat geweldig.”

Wanneer ben je geschikt om mee te doen als B&B-eigenaar?

“We kijken naar iemands profiel, de ambities van die persoon en het bedrijf. Je wilt geen miljonair die een paar pandjes extra heeft en een B&B er even bij doet. We gaan voor serieuze ondernemers die met hart en ziel gaan voor hun droom. Ze hebben niet voor niets Nederland achtergelaten voor hun eigen verhaal. En dat is vaak best bijzonder.”

Astrid en Harmjan werden verliefd in ‘B&B vol liefde’, en hebben inmiddels trouwplannen. Beeld Instagram

Hoe voorkwamen jullie dat singles of eigenaren zich zouden aanmelden louter om bekendheid, of publiciteit voor hun B&B?

“We hebben voor dit programma geen matchmakers, zoals bij Married at first sight, maar er wordt heel goed gekeken of kandidaten én serieus zijn over het vinden van de liefde, maar ook nagedacht hebben over een eventueel verblijf in het buitenland. B&B-eigenaars hebben bovendien zelf ook een wensenlijstje afgegeven. Kijk, ik vind het heel stoer als mensen de stap maken om over de grens een bestaan op te bouwen. Dan is er een sterke motivatie. Met soms een ruïne waaruit zij letterlijk een B&B moeten opbouwen. Het is de magie van Ik vertrek en als je dan ook de liefde erbij krijgt, heb je volgens mij iets écht moois.”

Minder mooi misschien: de commentaren op sociale media…

“De zoektocht naar liefde is mooi, maar vaak ook kwetsbaar. Kandidaten zijn geen doorgewinterde BN’ers. Begeleiding wordt steeds belangrijker. We hebben een programmacoach en kandidatenbegeleider die de deelnemers informeren en hen op het hart drukken dat er veel op hen af kan komen. Zij staan tijdens de opnames en na de uitzendingen voor ze klaar. Wat fijn is, is dat er nu ook eerdere seizoenen zijn geweest. Mensen hebben al kunnen zien wat het programma teweeg kan brengen.”

Wat is het geheim van het succes van B&B vol liefde?

“Mensen kijken graag naar Nederlanders in het buitenland. Vragen zich af: zou ik dit ook durven? Bij succes gaan ze er ook over nadenken. Wordt het niks, dan zijn ze blij dat zij het niet hebben gedaan. Kijkers zien prachtige plaatjes van meerdere landen die tijdens elke aflevering worden afgewisseld. Ze kunnen wegdromen bij een soort reisprogramma in zomerse sferen met ook nog eens de liefde. Eerlijk gezegd ben ik vooral blij dat er eerder ook echte liefde is uitgekomen, want dáár draait het uiteindelijk om.”

B&B vol liefde, elke werkdag om 20.30 uur bij RTL 4