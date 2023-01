Het geheim achter de gouden stembanden van Dolly Parton: ‘Ze zingt met haar ziel’

Oké, ze is een groot fan van Dolly Parton, maar zangcoach Nienke van den Berg kan zonder bevooroordeeld te zijn stellen dat de stem van de Amerikaanse countryzangeres nog altijd op en top in vorm is. Dat bewees Parton afgelopen weekend wederom, toen ze met haar peetnichtje Miley Cyrus tijdens een nieuwjaarsoptreden een mash-up van hun nummers Wrecking Ball en I Will Always Love You zong. De video was tot woensdagochtend goed voor meer dan 2,8 miljoen views op YouTube en wordt massaal gedeeld op Twitter.

“Het is bijna miraculeus hoe goed en zuiver Parton nog zingt,” zegt Van den Berg, die als zangcoach voor tv-programmaThe Masked Singer werkt. “Je hoort bij veel mensen die ouder worden verandering in de stem: het geluid wordt dieper en lager. Dat hoeft natuurlijk geen nadeel te zijn, hè. Maar Parton zingt met zulke hoge stemmen, dat snijdt door alles heen. Ik denk dat dat ook altijd haar kracht is geweest. Ze heeft zo’n helder geluid, superscherp, dat is gewoon haar sound.”

Veel training

Die ‘sound’ behouden vergt ontzettend veel training, legt Van den Berg uit. Het is dus ook niet zo gek dat Partons stembanden haar ondanks haar leeftijd niet in de steek laten. “Dat komt door haar jarenlange ervaring en door hoe ze omgaat met haar stembanden. Je stem is namelijk een kwetsbaar instrument. Ik vergelijk het altijd met sporters: je moet blijven trainen.”

Tamar Niamut, zangcoach bij Vox Building, denkt er precies hetzelfde over. Volgens haar is het overduidelijk dat Parton nog ontzettend fit is. En ook belangrijk: Parton zet geen druk op haar stem doordat ze met haar ‘fijne spieren’ zingt. Dat is het recept voor goede stembanden, legt Niamut uit. “Als je je grove spieren gebruikt, bijvoorbeeld je sixpack, moet je kracht zetten. Die geven druk op de stembanden. Omdat Parton dat niet doet, weet ze dus haar stem zo goed te houden.”

Spiergeheugen

Kno-arts Dennis Kox sluit zich bij de woorden van Van den Berg en Niamut aan. “Om de stembanden zitten spieren. Iemand als Dolly Parton heeft haar leven lang getraind om te doen wat ze doet. Daardoor ontwikkel je een bepaalde sound en kun je dus elke keer weer je spiergeheugen aanspreken,” legt hij uit. Ouderdom hoeft daar niet altijd invloed op te hebben. Talent is namelijk iets dat overal doorheen weet te breken, vertelt Kox. “Maar gezond leven, niet roken en drinken, en op de juiste manier je stembanden gebruiken, speelt natuurlijk wel een rol in het behouden van je stem.”

Toch zijn er volgens Van den Berg wel wat aanwijzingen waaraan je kunt horen dat Parton niet meer de jonge zangeres van vroeger is. “Dat stukje voor het refrein ging de toonsoort best omlaag. Dat was wat minder indrukwekkend, want toen ze laag zong, werd het allemaal wat wiebeliger.” Ook daar is een logische verklaring voor, zegt Kox, die ruim tien jaar ervaring heeft en werkt met sterren als Rob de Nijs en Rolf Sanchez. “Hoe ouder je wordt, hoe minder soepel. Dit geldt ook voor je stembanden en de spieren eromheen, dat hoor je dan gebeuren.”

Technische hulp

Hoewel Parton tienduizenden lovende reacties krijgt, zijn er ook mensen die zich afvragen of de zangeres wellicht wat ‘technische hulp’ heeft gehad om haar stem beter te laten klinken. Want hoe kan het toch dat ze op haar leeftijd nog altijd loepzuiver zingt, en zo jong klinkt?

Kox meent dat dat ook kan door gewoonweg gelukkig te zijn. “Dolly zingt met haar ziel en dat is te merken. Ze is een oude rot in het vak en mag zingen met iemand die heel populair is en waar ze ook nog eens de peettante van is. Daar zitten zoveel lagen in, dat voel je.” Niamut beaamt dat. “Als het koppie niet werkt, werkt de stem ook niet.”