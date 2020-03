Het format van Hotter than my Daughter is ouderwets : deelnemers afbranden

Op straat mogen mensen de deelnemers aan Hotter than my Daughter becommentariëren. Beeld -

Bridget Maasland heeft een nieuwe klus; het presenteren van Hotter than my Daughter. Komt dat even rottig uit. Heeft ze ons wekenlang getrakteerd op epistels over haar eeuwige liefde voor een zanger die twintig jaar jonger is, en haalde haar ‘slip op de enkels’ (die dit weekend een corrigerende onderbroek bleek) serieus de rechtszaal – gisteravond stond ze doodgemoedereerd volwassen vrouwen te vertellen zich wat minder ordinair te kleden.

Tsja. Het format voelt sowieso niet meer echt van nu. Schreef Lips vorige week nog hoe gedateerd zuipshow Temptation Island nu aanvoelt; Hotter Than My Daughter kan daar nog een puntje aan zuigen.

Zo keek Lips gisteren naar Beryl, een vrouw die het zalig vindt als mannen naar haar lijf gluren en daarom liefst zo min mogelijk aantrekt. “Ik wil mezelf zijn, en dit ben ik: sexy. I don’t give a fuck.”

Daarna volgde Sjaantje, een jongere versie van Nel Veerkamp met een indrukwekkend arsenaal aan wildekattenprints, die uit haar dak ging op de bar van het plaatselijke café. “Een heerlijk wijf,” aldus haar kroeggenoten, maar haar dochter en Bridget vonden het maar gênant. Beryl en Sjaantje werden rap door de wasstraat getrokken – tot Lips’ verbazing moesten zelfs fronsrimpels en spleetjes tussen de tanden het ontgelden.

Het ergste onderdeel was nog wanneer de redactie met gigantisch beeldmateriaal de straat opging, zodat het publiek de vrouwen ongestoord kon afbranden. Over de dansende Sjaantje in haar panterprintlook zei een vrouw plompverloren: “Porno.”

Excentrieke vrouwen worden in Hotter Than My Daughter al negen (!) seizoenen uitgelachen, beledigd en daarna in een suffe mal geperst. Wie dit format nu zou pitchen, zou heel veel moeite moeten doen zoiets ouderwets nog op de buis te krijgen.

