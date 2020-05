Het feestje van Eurovision kwam nooit van de grond

De drie presentatoren: Edisilia, Chantal, Jan. Beeld AP

Lips had het ook anders voorgesteld, het Songfestival. Gut wat had hij zich verheugd op een heerlijk avondje tussen kitsch en camp vanuit Ahoy. Een avond vol trots op de wervelende show die we hadden neergezet, en vol plaatsvervangende schaamte voor de onvermijdelijke knulligheden en verhaspelingen van Jan, Chantal en Edsilia. Het mocht niet zo zijn.

Eurovision: Europe Shine a Light moest een doekje voor het bloeden zijn, en hoe goedbedoeld ook, het maakte het gemis er eigenlijk alleen maar groter op. Daar stonden de drie presentatoren, keurig op anderhalve meter van elkaar. Jan Smit had de memo gemist dat de kappers weer open zijn en had nog een coupe corona, Chantal Janzen en Edsilia Rombley hadden hun mooiste avondjapon aangetrokken. Ze straalden, en hun Engels was onberispelijk. Maar glamour vanuit een lege studio op het mediapark in Hilversum: ga er maar aan staan.

De show trapte af met ‘mister songfestival’ Johnny Logan, die er inmiddels uitzag als Mickey Rourke in de film The Wrestler. De drie presentatoren zongen een mopje mee, maar feestelijk werd het niet. Zelfs het ironische commentaar van Cornald Maas deed wat plichtmatig lollig aan.

De grootste beproeving van de avond waren de 41 (!) liedjes die er in een moordend tempo doorheen gejaagd moesten worden, plus de traditioneel tenenkrommende filmpjes waarin de deelnemers hun boodschap van verbinding en vrede overbrachten.

En natuurlijk ging het voortdurend over de vlieg in de songfestivalsoep: corona. Want hoe vrolijk en vederlicht de muziek ook was, het kon de zwaarte van de crisis niet verbloemen. En zo bleef Lips na twee uur, behalve totaal dolgedraaid door de gierende vaart van de uitzending, achter met een droevig gevoel. Dit feestje kwam nooit van de grond.