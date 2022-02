Het excellente kookboek van doctor Carolus Battus uit 1593 wint Joop Witteveenprijs 2022

Beeld -

De Joop Witteveenprijs wordt uitgereikt aan een publicatie van de afgelopen twee jaar, waarin de geschiedenis van voeding in Nederland en België in de breedste zin van het woord is beschreven, aan de hand van gedegen historisch onderzoek.

Het excellente kookboek van de Vlaming Carolus Battus is het eerste gedrukte Nederlandstalige kookboek in de nog jonge Republiek. Het verscheen in 1593 als uitbreiding van het in 1589 verschenen Medecyn boec en toont de veranderende keuken tussen de late middeleeuwen en de moderne tijd. Dit omvangrijk kookboek met zo’n driehonderd recepten doet kennismaken met oude kooktechnieken zoals roosteren voor open vuur en bakken in een taartpan, en met gerechten die soms vreemd lijken (wat zijn gekloven nonnen?), maar soms juist heel bekend overkomen (stoofpeertjes, wafels).

Neerlandici en culinair historici Marleen Willebrands en Christianne Muusers hertaalden het origineel, doken in archieven en naslagwerken en bewerkten dertig recepten voor de moderne keuken. Een extra dimensie aan dit boek is de aandacht voor het kook- en tafelgerei uit de tijd van Battus, dat wordt toegelicht door kunsthistoricus Alexandra van Dongen.

Stichting gastronomische bibliotheek

De Joop Witteveenprijs bestaat sinds 2012 en is vernoemd naar de Nederlandse culinair bibliograaf en boekverzamelaar Joop Witteveen (1928–2016). Witteveen gaf lezingen en publiceerde tal van artikelen en werkte jarenlang aan zijn magnus opus, de bibliografie Bibliotheca Gastronomica. In 1993 brachten hij en zijn partner Bart Cuperus hun omvangrijke bibliotheek, samen met de bibliotheek van culinair journalist Johannes van Dam, onder in de Stichting Gastronomische Bibliotheek.

De drie boekverzamelaars besloten hun collectie na te laten aan de Universiteit van Amsterdam. De gezamenlijke bibliotheek, met meer dan 20.000 publicaties over de geschiedenis van de gastronomie, is onderdeel van het Allard Pierson.