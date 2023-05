Het Eurovisie Songfestival 2023 voor dummy’s: alles wat je moet weten

Mia Nicolai en Dion Cooper op de turquoise loper tijdens de openingsceremonie. Beeld Sander Koning/ANP

1. Hoe wordt bepaald wie er naar de finale gaan?

De beste tien landen van dinsdag (en van de tweede halve finale op donderdag) gaan naar de eindstrijd van zaterdag. Wie die tien beste zijn, wordt geheel bepaald door de tv-kijkers. Vakjury’s stemmen – voor het eerst – pas in de finale van zaterdag mee en bepalen dan de helft van het resultaat.

2. Zes landen zijn al zeker van een finaleplek. Hoe zit dat?

Het gaat om de winnaar van vorig jaar, Oekraïne, en de zogeheten Big Five. Deze vijf landen – Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland en Groot-Brittannië – dragen zo veel bij aan de organiserende EBU dat ze een vaste finaleplek hebben afgedwongen.

3. Wie kunnen er stemmen?

Dat wordt steeds ingewikkelder. Dinsdagavond stemmen kijkers uit de vijftien deelnemende landen, plus Big Five-leden Frankrijk, Italië en Duitsland (Spanje, Oekraïne en Groot-Brittanië stemmen bij de tweede halve finale). Voor het eerst kunnen dit jaar ook kijkers in landen die niet aan het festival deelnemen meestemmen. Al deze online uitgebrachte stemmen worden samengevoegd tot één ‘rest of the world’-lijstje dat net zo zwaar telt als het resultaat uit één ander deelnemend land.

In de tweede halve finale kunnen Nederlanders niet meestemmen. In de eindstrijd stemmen inwoners van alle landen mee – ook van die waarvan de deelnemers al zijn uitgeschakeld.

4. Wie zitten er in de Nederlandse vakjury?

Wie het exact zijn, blijft geheim tot na de finale. Dit om beïnvloeding van buitenaf te voorkomen. Maar het gaat altijd om professionals uit verschillende takken van de muziekindustrie.

5. Kan ik op Nederland stemmen?

Nee. Niet proberen ook.

6. Wie heeft bepaald wie er voor Nederland deelneemt?

De selectie wordt gedaan door een door omroep AVROTROS samengestelde commissie die ingestuurde liedjes beoordeelt. Er zijn meer landen die op deze manier werken. Andere landen houden een nationale voorronde. Nederland hield in 2012 voor het laatst een Nationaal Songfestival. Toen won Joan Franka met You and Me.

7. Waarom wordt het Songfestival dit jaar gehouden in Liverpool?

De traditie wil dat de winnaar het volgende Songfestival organiseert. Dat is met Oekraïne dit jaar niet mogelijk. Groot-Brittannië werd met Space Man van Sam Ryder vorig jaar tweede en neemt de honneurs waar. Er is in de uitzending wel extra aandacht voor Oekraïense cultuur.

8. De bookmakers lijken veel verstand te hebben van het Songfestival, ze voorspellen vaak de juiste winnaar. Wie zijn die mensen toch?

De wedkantoren maken zelf geen inschatting van de kansen van de deelnemers, dat doen de gokkers die geld inzetten. Landen waarop veel geld wordt ingezet stijgen in de klassementen van de bookmakers. Die houden verder vooral elkaar in de gaten. Verkleint het ene kantoor de winstmarge van pakweg Zweden, dan zullen de anderen ook hun odds aanpassen.

9. Waarom doen Israël en Australië eigenlijk mee?

Elk land dat lid is van de EBU (European Broadcasting Union) mag een lied insturen voor het Songfestival. Marokko en Turkije zijn lid, maar Marokko heeft slechts één keer deelgenomen (1980) en Turkije trok zich na 2012 terug. Rusland en Belarus zijn als leden geschorst vanwege de oorlog in Oekraïne. Israël is regulier EBU-lid. Australië is dat niet, maar krijgt speciale dispensatie vanwege de grote populariteit van het Songfestival in het land.

10. Kunnen Mia en Dion niet gewoon playbacken?

Nee, de zang van een Songfestivalact is altijd live. De instrumentatie daarentegen staat op tape. Alle muzikanten ‘playbacken’ dus wel.