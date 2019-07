Het derde seizoen van Stranger Things is weer heerlijk nostalgisch

Stranger Things season 3 Beeld Netflix

Het derde seizoen van de even geestige als griezelige Netflixserie Stranger Things opent met een experiment in de Sovjet-Unie dat fataal afloopt: nog voor de titels in beeld komen zijn de eerste dodelijke slachtoffers al gevallen.

Maar de grootste schok komt na die heerlijk nostalgische optiteling: Eleven en Mike zoenen hartstochtelijk, op bed nog wel! De avontuurlijke kinderen uit het slaperige plaatsje Hawkins, Indiana zijn - bijna twee jaar na het vorige seizoen - in het hormonale mijnenveld van de puberteit beland. Het is dan ook passend dat dit seizoen niet zoals de vorige twee in de herfst plaatsvindt, maar in een snikhete zomer - die van 1985 om precies te zijn. In de bioscoop hangt een poster van Back to the Future, maar onze jonge helden gaan naar de zombiehorror van Day of the Dead.

Die bioscoop bevindt zich in de gloednieuwe shopping mall Starcourt, de favoriete hangplek van de pubers. Het winkelcentrum, dat in de loop van het seizoen een steeds centralere rol zal spelen, is tevens de doodssteek voor de ouderwetse middenstand elders in het dorp, zoals de stoffige supermarkt waar Joyce Byers (Winona Ryder) bij gebrek aan klanten zich stort op het mysterie van koelkastmagneten die ineens hun magnetische kracht kwijt zijn geraakt.

John Hughes-films

De kijkers weten intussen dat er meer aan de hand is – iets met Russen en ratten en monsters uit de parallelle wereld Upside Down – maar het uitdijende vriendenclubje rond Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas en Max houdt zich vooral met puberale zaken bezig. Dat levert geestige scènes op, zoals een make over van het immer wereldvreemde meisje Eleven, maar het maakt wel dat de eerste helft van het seizoen nogal op twee benen hinkt.

De luchtige scènes rond de jonge vrienden in de shopping mall, die qua sfeer doen denken aan de John Hughes-films uit de jaren tachtig (Ferris Bueller’s Day Off, The Breakfast Club) worden afgewisseld met behoorlijk griezelige scènes waarin de andere personages worden blootgesteld aan hondsdolle ratten en andere monsters. Zo beleeft de vrouwenverslindende badmeester Billy op weg naar een date een ander en veel minder plezierig avontuur.

Switchen tussen genres

Het is alsof de Duffer Brothers voortdurend heen en weer switchen tussen tienerkomedie en horror. Het duurt een paar afleveringen voordat deze genres veel vloeiender in elkaar overgaan. Een eerste teken daarvoor is dat de schuchtere Will, die in seizoen 1 door een monster was meegevoerd naar het nachtmerrieachtige Upside Down, nog steeds een naar souvenir uit die traumatische tijd achter in zijn nek heeft zitten. Dat staaltje body horror past prima bij de rare groeispurt die puberlichamen sowieso doormaken.

De hormonale horror weten de tweelingbroers Duffer – die werden geboren in 1984 – ook weer fraai te voeden door de puberjongens te laten dromen van het alweer vergeten sekssymbool Phoebe Cates en ook elders te refereren aan Cates’ klassieke zwembadscène uit Fast Times at Ridgemont High. Want wat betreft nostalgische verwijzingen naar de jaren tachtig is ook seizoen drie van Stranger Things weer een feest der herkenning.