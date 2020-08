Het decor van Zomergasten blijft je beter bij dan Ilja Leonard Pfeijffer

Zomergasten met Ilja Leonard Pfeijffer. Beeld Screenshot Zomergasten

Ilja Leonard Pfeijffer had in het aankondigingsfilmpje van Zomergasten al verklapt wat het thema van de avond zou worden: de verhouding tussen feit en fictie, tussen realiteit en fantasie. Zijn televisieavond was een zorgvuldig opgebouwde verkenningstocht rond het begrip waarheid. De tocht leidde langs actuele onderwerpen als populisme, toerisme, migratie, complottheorieën en uiteraard de coronacrisis, die Pfeijffer vanuit zijn woonplaats Genua van dichtbij had meegemaakt.

Pfeijffer is een imposante verschijning met zijn lange haren en grote ringen, en de bedachtzame manier waarop hij spreekt claimt natuurlijke autoriteit. Maar Lips hoorde hem in de eerste anderhalf uur weinig zeggen dat hij niet al eens elders had gelezen of had gehoord van mensen met meer verstand van zaken. Toen hij, aangemoedigd door Jeanine Abbring, ook nog eens eindeloos uitweidde over de fantasietaal die hij als puber ontwikkelde, iets wat elk kind doet, begon Lips zich af te vragen in hoeverre Pfeijffer zelf de poseur is, een personage dat speelt met realiteit en fantasie.

Abbring bracht dat ter sprake toen het ging over het alcoholisme van Pfeijffer en na een fragment over Dolly Parton, die haar hele carrière het imago van dom blondje cultiveerde. Pfeijffer gaf toe dat stoppen met drinken hem dwong om zijn zelfbeeld te veranderen. De drank paste bij het imago van de bohemien, de getormenteerde schrijver, de leerling van Lucebert. Kon een grote schrijver icetea drinken, vroeg hij zich af. Later bekende hij dat hij niet zomaar zijn haar kon afknippen, want zo zagen mensen hem nu eenmaal. Maar, zei hij erbij, zijn uiterlijk is geen marketingtruc. “Ik ben niet zo slim als Dolly.”

Uiteindelijk gaat het bij films of boeken om het decor, zei Pfeijffer eerder op de avond. De inhoud vergeet je, het decor blijft je bij. Misschien gold dat ook wel voor deze Zomergasten.