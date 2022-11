Het debuut van Nobelprijswinnaar José Saramago is eindelijk in het Nederlands vertaald

Hoewel het werk van de virtuoze Portugese schrijver José Saramago (1922-2010) al decennialang wereldwijd bewondering geniet, is zijn debuut De weduwe nu pas, honderd jaar na zijn geboortedag, in het Nederlands vertaald.

“Ik was hier niet voor geboren,” zei José Saramago zelf over zijn schrijverschap. Vanzelfsprekend was het inderdaad niet, dat hij een internationaal gevierd auteur zou worden, en in 1998 zelfs de Nobelprijs voor Literatuur won. Hij groeide op als zoon van een dagloner en een ongeletterde moeder. Ook zijn grootouders, bij wie hij grote delen van zijn jeugd doorbracht, konden niet lezen en bezaten geen boeken.

Omdat er te weinig geld was, werd de jonge Saramago naar een gratis school gestuurd, waar hij werd opgeleid tot automonteur. Toch raakte Saramago al vroeg verslingerd aan boeken: ’s avonds ging hij naar de bibliotheek, waar hij romans en poëzie verslond. Toen hem werd gevraagd wat hij later wilde worden, had hij zonder aarzeling ‘schrijver’ geantwoord.

Debuut

Hoewel hij in 1947 op 25-jarige leeftijd zijn debuut De weduwe (zie kader) publiceerde, kreeg hij pas decennia later echt succes als schrijver. In de tussentijd was hij, nadat een tweede roman werd geweigerd door zijn uitgeverij, helemaal met schrijven gestopt.

Terugkijkend zei Saramago dat hij niet meer schreef omdat hij eigenlijk niks wezenlijks te vertellen had: “Twintig jaar publiceerde ik geen woord. Mijn schrijvende fase was voorbij, ik leefde gewoon mijn leven.”

In die tijd had Saramago vele banen: na werk als automonteur belandde hij in de uitgeverij, en nog weer later bij de krant, waar hij opiniestukken schreef en uiteindelijk politiek commentator werd. In 1969 sloot hij zich aan bij de Communistische Partij, en werd al snel daarna adjunct-hoofdredacteur van een Portugese communistische krant.

Werkloos

Maar rond zijn vijftigste raakte hij werkloos. Hij besloot toen het schrijven weer op te pakken. In de jaren die volgden schreef hij veel. Niet alleen romans die internationaal naam kregen, zoals zijn bestsellers De stad der blinden, Het verzuim van de dood, De stad der zienden en Alle namen, maar ook essays, theaterstukken, opiniestukken en poëziebundels.

Zijn romans zijn vaak een zoektocht naar de ware aard van de mens. De dood, de natuur en het samenzijn van de mens met die natuur, het houden van hoop in een ontsporende samenleving zijn thema’s die in het gehele werk van deze maatschappelijk geëngageerde auteur terugkomen.

Religie

En Saramago is gefascineerd door religie. Zo kenschetst hij Jezus in zijn roman Het evangelie volgens Jezus Christus als een naïeve speelbal van god en de duivel, en houdt hij religie verantwoordelijk voor het vele bloedvergieten van de mens.

Hierdoor haalt hij zich de toorn van de Katholieke Kerk op de hals. Portugese bisschoppen lieten het boek op de lijst van verboden boeken zetten wegens godslastering, en onder druk van de kerk trok de regering het boek terug als inzending voor een belangrijke Europese prijs. Hierop besloot Saramago Portugal te verlaten, en verhuisde hij voorgoed naar Lanzarote. Ook nadat hij de Nobelprijs won, sprak het Vaticaan nog zijn afkeur uit dat er met Saramago weer een ‘antireligieuze auteur’ had gewonnen.

Kenmerkende stijl

Saramago’s schrijfstijl is zeer uitgesproken: hij switcht veel tussen heden en verleden, de vertelstem is nadrukkelijk aanwezig en in zijn lange zinnen gebruikt hij haast geen interpunctie. Harrie Lemmens merkte op dat zijn zinnen zijn ‘als constant voortstromende rivieren die door landschappen kronkelen, of continu aanrollende golven van een machtige oceaan.’

Saramago vond die stijl naar eigen zeggen toen hij vastliep tijdens zijn roman Opgestaan van de grond. Voor dit boek sprak hij met veel boeren, wier verhalen hij in de roman wilde vertellen. Toen het hem niet lukte dit goed op te schrijven, besloot hij de verhalen te vertellen zoals de boeren ze aan hem hebben verteld, op hun manier. En interpunctie is daarbij overbodig, dat is immers niet hoe mensen spreken. Zo vond hij zijn kenmerkende stijl.

Actuele thematiek

Dat de thematiek van veel van zijn romans nog altijd actueel is bleek tijdens de coronacrisis. Saramago beschrijft in zijn befaamde Stad der blinden uit 1995 hoe een maatschappij volledig ontwricht raakt door een besmettelijk virus. De roman begint met een rij op groen wachtende auto’s. Als het stoplicht verspringt, blijft de voorste chauffeur stilstaan, en al snel blijkt waarom: hij is opeens blind geworden. Al snel volgen er meer. Het blijkt een uitermate besmettelijk virus, de hele stad wordt blind – behalve één vrouw.

Als de eerste blinden door de regering in quarantaine worden gestopt, ontspoort de situatie binnen enkele dagen tot een hel op aarde. Saramago toont hoe weinig er voor nodig is om de slechte aard van de mens tevoorschijn te laten komen. Maar ondanks de ergste verschrikkingen gloort er bij hem altijd een glimpje hoop: de medemenselijkheid en loyaliteit van sommigen, de schoonheid van het kleine leven en de kracht van naastenliefde.

Steeds dieper graven

En dat is typisch voor Saramago’s verhalen: genadeloos toont hij de mogelijkheid van totale ontsporing en van het doffe kwaad, maar nooit zonder kans op verlossing, veelal gebracht door gewone mensen. Om die gewone mensen om te vormen tot personages greep Saramago terug op de mensen uit zijn verleden. Hij gebruikte onder meer zijn grootouders en zijn ouders als inspiratiebron.

Volgens Saramago vormen zijn personages de kern van wie hij als auteur is. Saramago kon en wilde, zo zei hij zelf, niet voorbij de begrenzingen schrijven van wat hij zelf kende. Hij zag het daarom als zijn enige mogelijkheid om steeds maar dieper te graven, naar de wortels van wie hij was, zijn verleden, afkomst en familie – om zo ook de wortels van de wereld te ontwaren.

De latere auteur Saramago schemert al door In 1947 publiceerde José Saramago (destijds 25) zijn eerste boek: De weduwe. Toen het vervolgens geen commercieel succes bleek, en daarna zijn manuscript voor een tweede roman werd geweigerd, leek De weduwe zijn eerste en laatste boek te worden. Gelukkig bleek niks minder waar.



De weduwe vertelt het verhaal van een jonge vrouw, Maria Leonor, die op haar quinta woont met haar man en twee jonge kinderen. Wanneer haar man plotseling sterft, staat zij er alleen voor. De jonge weduwe probeert ondanks de rouw alles in goede banen te blijven leiden. Maar ondertussen wordt ze geplaagd door heimelijke lustgevoelens en verlangens naar een nieuw samenzijn met een man. Omdat haar verlangen om zo vroeg na de dood van haar echtgenoot alweer met een nieuwe man te zijn als een zonde wordt gezien, raakt de jonge vrouw verstrengeld tussen haar gevoelens en de verwachtingen van haar omgeving; een worsteling waar ze steeds verder aan onderdoor dreigt te gaan. Het internationaal bekende gedeelte van zijn oeuvre schreef Saramago pas dertig jaar na De weduwe. De verschillen in stijl, dialoog en toon springen dan ook meteen in het oog. In De weduwe hanteert Saramago een klassieke stijl, de dialogen zijn nog keurig met klassieke interpunctie geschreven.



En waar De weduwe in plot, stijl en personages geïnspireerd lijkt door laat negentiende-eeuwse literatuur, doet zijn latere werk juist ook nu nog altijd heel eigentijds aan. Toch zijn de wortels van zijn latere werk, met thema’s als dood en religie, de dorpse setting en de keuze voor een vrouwelijk hoofdpersonage zeker al in De weduwe te herkennen. Zoals Harrie Lemmens in zijn nawoord stelt: ‘De latere, volwassen auteur schemert op de bladzijden van deze leerproeve al door.’

DE WEDUWE

José Saramago

Vertaald door Maartje de Kort

Meulenhoff, €22,99

312 blz.