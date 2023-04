Het debacle rond Mia en Dion verenigt het land meer dan het koningshuis

Van talkshowoorlog tot showbizzhuwelijk: in de rubriek Sterrenstof neemt Roelf Jan Duin de mediaweek door. Deze week: hoe het Songfestival en het Koningslied Nederland meer verbinden dan het koningshuis.

Het is hoopgevend om te zien hoe we als land nader tot elkaar komen in tijden van crisis. ‘We moeten met elkaar maar zien hoe we deze rampspoed gaan verwerken,’ schreef De Telegraaf deze week. Mooi, dat ‘met elkaar’. Het ging uiteraard over het Songfestival, inmiddels een nationaal hoofdpijndossier. Mia en Dion zingen zo vals als een kraai en Nederland eist een verklaring: hoe heeft dit kunnen gebeuren en wie kunnen we hiervoor opknopen?

Ook woede verbindt, zo blijkt eens te meer. Volgens De Telegraaf, in dit soort hoog opspelende kwesties altijd a force to be reckoned with, heeft ‘mentor’ Duncan Laurence ‘ons land opgezadeld met een act die niet om aan te horen is.’ RTL Boulevard woordgrapte ‘opDionderen’ en Shownieuws stond met een draaiende camera bij het huis van Cornald Maas en Sander Lantinga; zij hadden immers voor Mia en Dion gekozen. Jan Smit had toen het zinkende schip al verlaten, hij zag het nooit zitten met die twee cybergoths en was uit het Songfestivalcomité gestapt.

Koningslied

De kwestie deed denken aan het debacle rond het Koningslied, deze week exact 10 jaar geleden. Ook toen was Nederland in rep en roer, en waar nu Duncan Laurence de gebeten hond is moest toen liedsjesschrijver John Ewbank het ontgelden. Hij werd bedolven onder doodsverwensingen, omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor de onbegrijpelijke tekst, en trok zijn medewerking terug met een metafoor die alleen John Ewbank kon verzinnen: “Ik ben zelf de enige paraplu in deze zeikregen en heb besloten dat ik mij niet op deze manier laat bejegenen.”

Ali B was in die saga trouwens de Jan Smit van dienst: hij had zijn stukje rap (‘de W van wakker, stamppot eten’) altijd al stom gevonden, zei hij toen Ewbank zijn plasparaplu net had uitgeklapt.

Love Amalia

Ophef lijkt Nederland meer te verenigen dan het koningshuis zelf. De populariteit van Willem-Alexander daalt al jaren, en daar kan zelfs geen brave podcastserie met Edwin Evers veel aan veranderen. Het enige nieuwswaardige dat daar tot dusver uit kwam was de bekentenis dat de koning voor Ajax is, een paar weken voor zijn bezoek aan Rotterdam. Een zoveelste gevalletje van ‘een beetje dom’.

Ondertussen heeft de LINDA. van deze maand het thema ‘Love Amalia’. Dit vanwege de ernstige bedreigingen aan haar adres, ‘waardoor ze zichzelf niet kan ontdekken voor ze begint aan een loopbaan waar ze nooit zelf voor gekozen heeft’, aldus Linda de Mol. Vast goedbedoeld, maar zou de aankomende vorstin nou werkelijk geholpen zijn met medelijden? En benadrukt deze steunbetuiging niet vooral de absurditeit van de monarchie?

Misschien kan een hashtag Nederland bijeenbrengen, dacht Linda de Mol. ‘Hoe tof zou het zijn als we #loveamalia trending kunnen maken op Koningsdag?’ schreef ze. Iets een ‘trending topic’ maken, dat klonk opeens heel erg 2013, toen we nog eensgezind het Koningslied bespottelijk maakten op Twitter.