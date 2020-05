Het coronavirus: feiten en fabels liet vooral zien hoe onduidelijk alles is

Het coronavirus: feiten en fabels, NPO 1.

Aan de vooravond van ‘1 juno’, om met minister Grapperhaus te spreken, leek de NOS een vierde editie van Het coronavirus: feiten en fabels handig. Zoals presentator Winfried Baijens het aan het begin verwoordde: “We hebben al met een teen in het water mogen voelen en vanaf maandag mogen we een eerste duik nemen.”

Lips had ook wel zin in zo’n duik in een zwembad of de Middellandse Zee, maar de vragen over vakantie kwamen pas tegen het einde aan bod. Eerst ging het over de nertsen – beesten die Lips nog nooit in levende dan wel gevilde versie is tegengekomen.

Zinvoller leek een vraag wat ‘noodzakelijke reizen’ met het ov zijn. OV-NL-voorzitter Pedro Peters gaf als antwoord: “Dat beslis je zelf.” Baijens reageerde terecht: “Oei, dat is gevaarlijk.” Want Nederlanders zijn een volkje van ‘dat maken we zelf wel uit’.

Uiteindelijk kwamen de vakantievragen aan bod: vooral typisch Hollandse vragen over toiletten op de camping. Geert Dijks van de branchevereniging Hiswa-Recron begreep niet dat die nog gesloten moeten blijven. “Die worden juist heel goed schoongemaakt,” zei hij.

Op de vraag of we al naar Spanje konden, antwoordde Marga de Jager van de ANWB dat er nog een hoop ‘formeel niet duidelijk was’. Zo was de informatieavond allesbehalve informatief. Zelfs Baijens concludeerde: “Zo worstelen we ons door de nieuwe regels heen.”

Aan het slot kondigde hij nog opgewekt aan dat Nieuws­uur aansluitend ging over ‘het coronabeleid in Zweden – ook interessant’. Maar Lips zat alweer aan zijn coronataks en zag zich voorlopig nog niet in een Spaans zwembad duiken.

