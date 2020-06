Het Concertgebouw gaat weer open: extra beenruimte met een drankje erbij

Vanaf woensdag heropent Het Concertgebouw met achttien zomerconcerten van een uur voor ruim driehonderd bezoekers. Voor het eerst sinds 1888 mag het publiek weer een drankje mee de zaal in nemen en er is extra veel beenruimte. ‘We maken van de nood een deugd.’

Bij binnenkomst in de zaal valt meteen op dat het een stuk leger is. Alle oneven rijen roodfluwelen stoelen zijn de zaal uitgerold en hebben plaatsgemaakt voor bruine salontafeltjes, twee per rij. Twaalf rijen stoelen zijn er in totaal weggehaald, waardoor er beenruimte te over is en plek voor een tafel om je drankje op te zetten. Voor het eerst sinds 1888, het openingsjaar, mogen consumpties weer mee de zaal in.

Het oorspronkelijke plan was om de zaal helemaal om te bouwen naar opstelling uit die tijd, toen men meer kwam voor de gezelligheid en de horeca dan voor de gespeelde muziek. Die setting deed dan ook meer denken aan een café dan aan een concertzaal en het geluid van klingelende glazen en geroezemoes overstemde vaak de klassieke muziek. Willem Kes, de eerste chef-dirigent, maakte daar rigoureus een einde aan en verbood de consumptie van drankjes in de zaal.

Simon Reinink, de directeur van Het Concertgebouw, hield voor de heropening in eerste instantie rekening met honderd bezoekers. “Door de nieuwe maatregelen kunnen we nu twee keer 350 mensen ontvangen op een avond waardoor we de kosten voor de musici en de out of pocket kosten kunnen dekken. Dat neemt niet weg dat we van 2000 plaatsen naar 350 zijn gegaan en ons miljoenenverlies de komende tijd alleen maar verder zal oplopen.”

Beleving

Maar in plaats van losse stoelen, blijven nu toch de rijen staan. “Met losse stoelen hadden we niet genoeg plek gehad en de akoestiek is ook beter als we de banken laten staan. De drankjes zijn een praktische toevoeging, want dat voorkomt ontstoppingen en het geeft het publiek een extra beleving. We proberen van de nood een deugd te maken.”

Floormanager Marcel van der Kruk werkt al 33 jaar in Het Concertgebouw en heeft met acht anderen afgelopen maandag de zaal verbouwd. “Normaal hebben we maanden de tijd en nu moesten we in drie dagen alles omgooien. De bezoekers krijgen bij binnenkomst een kleurcode: blauw beneden en oranje boven, dat is makkelijk te onthouden en zo creëren we veilige looproutes. Achterin de zaal hebben we akoestische panelen opgehangen die we normaal voor popconcerten gebruiken.”

De zomerconcerten zijn verspreid over juli en augustus en ze variëren van pop tot jazz en klassiek; van violiste Noa Wildschut tot singer-songwriter Alain Clark en van strijkerscollectief Fuse tot zanger Sjors van der Panne. De concerten zijn ook gratis online te bekijken. Het concert van het Radio Filharmonisch Orkest op 5 juli zal het eerste openbare concert van een symfonieorkest zijn sinds de sluiting in maart.

Zomerprogramma

Het uitgebouwde podium in de Grote Zaal biedt plaats aan een compleet symfonieorkest met anderhalve meter tussen de musici. Anita Crowe, programmeur van de Zomersessies: “Ik heb twee jaar gewerkt aan het oorspronkelijke programma van 90 concerten in alle verschillende zalen en vind het super triest voor iedereen dat dit uiteindelijk niet door kon gaan. We hebben in dit zomerprogramma de eerste keuze gegeven aan artiesten die oorspronkelijk op de planning stonden. Uiteindelijk ben ik heel blij dat er zoveel fantastische musici beschikbaar zijn en is het fijn om weer live muziek te kunnen ervaren en in de zaal te zitten.”

Woensdag 1 juli openen de pianobroers Jussen met twee concerten om 19:00 en 21:00 uur. In eerste instantie waren deze kaarten binnen een half uur uitverkocht, maar door de extra plekken zijn er nog kaarten verkrijgbaar. Reinink: “De reacties van het publiek zijn hartverwarmend. Het is ontzettend belangrijk dat er weer muziek klinkt in Het Concertgebouw. Met dit zomerprogramma krijgen we ons heerlijke zomerconcertengevoel terug. Natuurlijk met heel veel dank aan de BankGiro Loterij die dit mede mogelijk heeft gemaakt.”