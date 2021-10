Het breaking news van toen: lees onze special over de geschiedenis van Amsterdam

Het Parool publiceert deze zondag een speciale digitale editie voor abonnees: het breaking news van toen, een gids voor nu. Lees de editie hier.

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste historische evenement van Nederland. Je zou echter kunnen zeggen dat elke maand die van het verleden is.

Dat werd duidelijk tijdens de lockdown. Aan huis gekluisterd, en met thuiswerken als het nieuwe normaal, gingen we steeds weer nieuwe blokjes om. De vragen kwamen daarbij vanzelf op: Waarom staat dit huis nou hier? Wat is het het verhaal achter onze straat? En wie woonden er ooit in deze buurt? Zo kwamen we - te midden van alle stilte – voor even in direct contact met het verleden van de stad.

Nu de wereld minder op slot zit zijn deze wandelingen en mijmeringen verleden tijd. Maar de geschiedenis blijft – en vormt elke dag het verhaal van Amsterdam.

Met die vragen in het achterhoofd maakten wij een speciale digitale editie, waarin u alles vindt over markante Amsterdammers en ingrijpende stadsplannen, over sporthelden en de donkere bladzijdes uit ons verleden. Het zijn grappige, ontroerende en verbluffende verhalen, die u dwars door de stad - en de tijd - voeren.

Daarbij bieden we ook een blik op het breaking news van toen: welke onderwerpen domineerden in het verleden de krantenkoppen? En hoe is Het Parool ontstaan?

Ik wens u veel plezier bij het lezen én moedig u aan weer dat blokje om te maken. U heeft de routekaart al in handen.

Sander van der Horst, samensteller van deze editie.

PS: mist u aandacht voor het koloniale verleden van de stad? Daarover verschijnt in februari volgend jaar een speciale digitale editie.