In naam van het volk, NPO2.

In de hulpauto die langs de weg in Colombia vluchtelingen uit Venezuela oppikt, zitten al twaalf mensen hutjemutje. Maar Erik Dijkstra past er ook nog bij. Opgevouwen in de auto komt het ook nog tot een heel gesprek met de Venezolanen die al dagen aan het lopen zijn en heel wat meer kilometers van hun schoenen afgesleten hebben dan de wandelaars rond Nijmegen. Even later stopt de auto opnieuw. Achter op de bumper kunnen nog twee vluchtelingen staan.

Voor een serie in zes delen reist Dijkstra door Latijns-Amerika. In naam van het volk heet de serie en het gaat over de lange rij populistische leiders – in Bolivia, in Cuba, in Suriname – die het vertrouwen van het gewone volk hebben gewonnen door de belofte dat het beter zou gaan met een sterke man aan het roer. Wat heeft ze dat gebracht?

Niet veel in het geval van de drie miljoen (!) Venezolanen die zijn uitgeweken naar Colombia. Ze zijn berooid en teleurgesteld. Een oud-rechter vertelt dat ze op aandringen van het regime van Chávez en Maduro ook weleens studenten heeft veroordeeld die eigenlijk vrijspraak verdienden. Ze vertelt het Dijkstra met tranen in haar ogen.

Het blijft wennen om ‘jakhals Erik’ zo te zien. Het is weer eens wat anders dan schijtlollige vragen stellen aan sporters. Maar zoals eerder al opviel toen hij Che Guevara achterna reisde, het serieuze werk gaat hem ook goed af. In minder dan geen tijd weet hij in kennelijk heel behoorlijk Spaans het vertrouwen te winnen van gewone mensen die hij tegenkomt in de rij voor de gaarkeuken.

In grensplaats Cúcuta spreekt hij een jonge moeder die in Venezuela verpleegkunde studeerde. Maar daar valt geen droog brood mee te verdienen, dus werkt ze inmiddels in een bar waar ze mannen aan hun gerief helpt. Haar ouders denken dat ze werkt als kapster.

Reageren? hanlips@parool.nl