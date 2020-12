Het blijft krankzinnig: Rutte die vertelt dat je geen reis moet boeken

Thorbecke kijkt mee bij premier Rutte. Beeld Het Parool

Lips had er zich het hele weekend plus de maandag op kunnen voorbereiden. Door alle Haagse lekken kwamen de maatregelen nauwelijks meer als een verrassing. Hij was snel nog even naar de kapper en sportschool geweest. “Tot over zes weken,” zei hij bij het afscheid.

Toch zat Lips na afloop van Ruttes toespraak beduusd op de bank. Rutte had de ene na de andere restrictie over het land uitgestort. En al zijn we sinds maart het nodige gewend, het blijft krankzinnig: een regeringsleider die je vertelt dat je de komende drie maanden geen reis moet boeken en buiten met maar één iemand anders mag zijn. Het klonk bijna als een geste toen hij vertelde dat we wel een wandelingetje of fietstochtje mogen maken.

Deze keer geen bespiegelingen over groepsimmuniteit, waarvan Rutte nadien steeds zei dat we het allemaal verkeerd hadden begrepen. In plaats daarvan kregen we een eindeloze reeks ellendige cijfers te horen ter onderbouwing van de nut en noodzaak van de nieuwe lockdown.

Het was een sobere toespraak over een sobere kerst die ons staat te wachten. Lips was wel klaar met de nadruk op kerst; die paar dagen kwam hij echt wel door, daar had hij zijn schoonmoeder helemaal niet voor nodig. Nee, hij hikte meer aan tegen de periode ervóór en erna. En hij ergerde zich aan het fluitconcert en gejoel dat tot het Torentje doordrong. Een smetje op het geheel, al was het goed dat Rutte even verwees naar de virusontkenners en niet deed of zijn neus bloedde.

Tussendoor dwaalde Lips’ blik af naar het decor, vrijwel een kopie van de toespraak van maart. Thorbecke keek mee, net als Pieter Cort van der Linden. En weer was een boek over MH17 duidelijk zichtbaar – Rutte is het niet vergeten.

We gaan het overleven, beloofde hij, maar dat vergt nu nog meer veerkracht. Lips zuchtte en hoopte er maar het beste van.