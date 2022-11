Het berouw kwam bij deze Judasvrouwen pas toen ze voor de naoorlogse rechtbank stonden

Waarom pleegden vrouwen in nazi-Duitsland verraad? Helga Schubert zoekt in Judasvrouwen een antwoord. ‘Juist van vrouwen verwacht niemand dit gevaar.’

Met welk motief verraadt iemand een ander? Is er achteraf berouw? De Duitse psycholoog en schrijver Helga Schubert bekeek honderden dossiers van naoorlogse processen tegen verraders die ervoor hadden gezorgd dat medeburgers – vaak goede bekenden – ter dood werden veroordeeld bij het Volksgerichtshof, dat door Hitler in het leven was geroepen om politieke vijanden terecht te stellen. Meestal werden ze onthoofd ‘met de valbijl’. Schubert trof een klein aantal dossiers van processen tegen vrouwen. In Judasvrouwen. Verraad in het Derde Rijk reconstrueert ze de verhalen van tien van hen.

Vanwaar de interesse in vrouwelijke verraders? Schubert schrijft: ‘Omdat ik aan de hand van hun lot de onmenselijkheid van de totalitaire samenleving nog duidelijker kon aantonen, want ze hoefden het (martelen, moorden, het vuile werk, red.) niet te doen. Het was zo gemakkelijk, geen rechtbank, geen krant kwam het te weten. Het was in de geest van de autoriteiten. Juist van vrouwen verwacht niemand dit gevaar.’

Ze noemt hen ‘Judasvrouwen’, naar een van de twaalf apostelen van Jezus. Judas hield van zijn leermeester, maar dat weerhield hem er niet van hem over te leveren aan de hogepriesters die Jezus als gevaar beschouwden. In ruil ontving hij dertig zilverstukken en Jezus werd gekruisigd. Volgens het Evangelie van Mattheus kreeg Judas spijt van zijn daad en hing hij zichzelf op.

De verleiding tot verraad

Schubert denkt dat de vrouwen in haar boek er achteraf misschien ook spijt van hadden dat de vader, de echtgenoot, de onbereikbare, afwijzende, bewonderde man na hun verraad stierf. Maar het berouw kwam vaak pas toen ze voor de naoorlogse rechtbank stonden. Schubert wil de vrouwen niet veroordelen, hoewel ze daar niet helemaal in slaagt: de meeste hoofdstukken eindigen met een suggestieve vraag of conclusie.

Ze schrijft: ‘Onder democratische omstandigheden hadden ze voor andere mensen niet dodelijk kunnen worden. Ze konden geen weerstand bieden aan de verleiding tot verraad. Ik heb hun verraad slechts als een verwelkt blad opgeraapt. En zoals onder een microscoop zag ik een structuur die zich keer op keer op keer herhaalt.’

In 1990 verscheen Judasvrouwen voor het eerst. Schubert deed haar onderzoek in de DDR, in een ander politiek klimaat. Vorig jaar werd het boek in Duitsland opnieuw uitgebracht met een geactualiseerd voorwoord. Inmiddels zullen de meeste Judasvrouwen zijn overleden, maar aan belang heeft haar boek niet ingeboet. Schubert legt iets heel onaangenaams bloot over de grenzen tussen goed en kwaad.

Geen duidelijk motief

Sommige Judasvrouwen handelden uit amoureuze afwijzing en rancune. Dat zijn in wezen minder interessante casussen, omdat er een verklaring is voor hun gedrag – hoewel het natuurlijk ver gaat om je gewelddadige partner en vader te laten doodschieten, of je minnaar die jou in de steek liet te laten oppakken. Juist de casussen waarin het handelen van de verraders geen duidelijk of goed navolgbaar motief hebben, fascineren het meest.

Neem Helene. Ze kreeg van de Führer in hoogsteigen persoon een cheque van een miljoen mark, omdat ze Carl Goerdeler had verraden. Toen ze na de oorlog terechtstond op verdenking van misdaden tegen de menselijkheid verklaarde ze dat ze bittere tranen had gehuild toen ze zag dat Goerdeler per auto werd afgevoerd.

Hij was betrokken geweest bij de verijdelde aanslag op Hitler op 20 juli 1944. Als de aanslag zou zijn gelukt, was Goerdeler Rijkskanselier geworden. Helene kende hem nog van haar jeugd in Koningsbergen, waar hij locoburgemeester was. Hij woonde bij haar in de buurt, op straat groetten ze elkaar. Toen hij na de aanslag werd gezocht, bestudeerde ze het opsporingsbericht met foto grondig. Tegen haar chef schepte ze op dat ze hem 21 jaar later zo zou herkennen op straat.

Kort daarna ging ze met haar collega’s ontbijten in de gelagkamer, waar Goerdeler in een hoek de krant zat te lezen. Ze meende hem te herkennen en schreef het op een briefje voor haar collega’s, maar niemand geloofde haar. Toen hij de zaak verliet, bleef ze beweren dat hij het was en ze drong bij haar chef erop aan actie te ondernemen. De chef en een collega besloten hem te achtervolgen en naar zijn papieren te vragen, en lieten hem hierop inrekenen.

Waarom had ze dit gedaan? Wat had die man haar misdaan? Politiek geëngageerd was ze niet, dus op politieke gronden valt haar actie niet te verklaren.

Na de oorlog stond ze terecht voor de arrondissementsrechtbank in Berlijn. Twee medische experts verklaarden dat ze haar daad niet had begaan ‘uit kwaadaardigheid, wraakzucht of geldzucht, maar uit geldingsdrang en betweterij’. Ze noemden haar ook ‘laag begaafd en koppig’, om niet te zeggen: ontstellend dom. Op 1 november 1947 werd ze veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en zes jaar verlies van burgerlijke en politieke rechten. Ze moest de beloning terugbetalen en de proceskosten waren voor haar rekening.

Huiveringwekkend overtuigend

De eerste hoofdstukken van Judasvrouwen bestaan uit nauwgezette beschrijvingen van rechtbankprocessen en biografische gegevens van de betrokkenen; tastbare resultaten van gedegen research. In de tweede helft van het boek kruipt Schubert onder meer in de huid van Dagmar I., Zweedse van oorsprong, die terecht stond wegens medeplichtigheid aan moord. Ze had als agent-provocateur voor de Gestapo gewerkt en daardoor de arrestatie van zestien mensen – vijf mannen en elf vrouwen – uit haar directe omgeving op haar geweten. Drie mannen werden ter dood veroordeeld, waaronder een pater, die haar als vertrouwelinge zag.

In de rechtbank ontkende ze en legde nooit een bekentenis af. Slechts vijf maanden bracht ze door in de gevangenis. Schubert laat haar een pleidooi houden voor de rechter, waarin ze alle verklaringen van getuigen afdoet als onwaar, en laat haar door de schuld te verleggen met omtrekkende bewegingen nog overtuigender de verdenking van schuld op zich nemen.

‘Jij, mijn rechter, bent mooi, bruinogig, kinderlijk. Je wilt vermoedelijk rechtvaardig zijn,’ begint ze. ‘Maar wat uw getuigen wel niet allemaal weten, meneer de rechter, wat ze zich herinneren. Er zijn toch al zo veel jaren verstreken, genadige jaren die doen vergeten.’ Ze besluit met: ‘Ze zijn niet eens allemaal dood die ik dood wilde hebben. Ook jij leeft nog altijd, mijn broedertje, onthoofd als je bent. Op mijn bekentenis kun je lang wachten.’

Schubert heeft van Dagmar I. een huiveringwekkend overtuigend personage weten te maken. Het verraad of het kwaad kent naast ontstellende domheid ook een ander gezicht: dat van een hoogbegaafde redenaar die erin slaagt de taal te vinden om recht te praten wat krom is, terwijl het onthoofde slachtoffer haar voor altijd achtervolgt.

Judasvrouwen. Verraad in het Derde Rijk, Helga Schubert, vertaald door Goverdien Hauth-Grubben. Uitgeverij Pluim, 200 blz., € 23,99