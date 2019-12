Het beeld van Freek de Jonge moet alweer bijgesteld worden

Screenshot.

Het was in de cabaretwereld lang een goed scorende grap: ‘Jan Jaap van der Wal heeft z’n hazenlip, Jochem Myjer zijn adhd, Hans Dorrestijn z’n depressie en Freek de Jonge… die heeft Hella.’



Kon Lips ook best om lachen. Zeker in de jaren dat Freek talkshowtafels bezocht met de frequentie van Peter R. de Vries en met die laatste dientengevolge ook voor de camera in aanvaring kwam. Het deed Freeks carrière geen goed. Hij oogde als een drammerige oude nar voor wie de wereld net een tandje te vlug liep.



Maar Lips’ beeld kantelde opnieuw. Mede dankzij de openhartige documentaire Freek (Dennis Alink) van afgelopen zomer. Dinsdag kwam er nog een slagje draaiing bij dankzij het portret dat Cornald Maas maakte voor Volle Zalen. De Jonge had in de vooruitblik al gegrapt dat het programma precies aanklopte op het moment dat zijn eigen zalen niet meer vol zijn.

Zelfspot die lijkt te passen bij Freeks nieuwe levensfase. Als gevorderde zeventiger lijkt de brandende ambitie de beste te willen zijn gedoofd, het wonder van de creatie is hem voldoende. Een voorstelling in een vol Carré – in de jaren tachtig zijn achtertuin – ontroert hem nu van dankbaarheid. Maas legde die transformatie mooi bloot.

Ontroerend was ook hoe Freek vertelde dat Hella en hij – ze zijn deze maand een halve eeuw samen – als gelijkwaardige partners aan zijn solo’s werken. Hella bedenkt en maakt de kostuums en overziet het lichtplan. Samen reizen ze naar alle voorstellingen, van Wormerveer tot Middelburg. Freek achter het stuur, Hella er duttend naast. “Het wordt steeds onberedeneerbaarder. Het is vertrouwen,” zei de cabaretier.

Nu nog een snedig grapje over het vioolspel van zijn wederhelft en Lips koopt per ommegaande kaartjes voor voor Freeks nieuwe voorstelling, De Lachgasfabriek.

