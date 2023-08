Het beeld dat mensen in de nieuwbouwwijk een beetje uit de band moest laten springen

Eigenlijk hoort het paar ook te dansen, maar waarschijnlijk is de motor kapot. Beeld Mariet Dingemans

Eind jaren negentig werd een splinternieuwe wijk opgeleverd tussen de A10 en het Noordhollandsch Kanaal in Amsterdam-Noord. Het heet Jeugdland Noord en bestaat uit hoekige bakstenen eengezinswoningen rondom rustige straatjes, omgeven door een gracht.

In die gracht, die Jeugdland Noord als een burcht scheidt van die andere nieuwbouwwijk ernaast, Elzenhagen, staat een elektriciteitshuisje. In het water, u leest het goed.

En op dat huisje staat een paartje, een man en een vrouw. Zij in een jurkje en op blokhakken, hij in een broek en een loshangend overhemd. Ze houden elkaar voorzichtig vast, een eerste aanzet tot een dans. Het is een ontroerend tafereel zo tussen de hoekige vormen van de – inmiddels niet meer zo nieuwe – nieuwbouw. Naast hen staat een straatlantaarn, ook plompverloren in het water.

Geluk en ongeluk

Herman Lamers is de kunstenaar. Hij maakt kunst in de openbare ruimte van Zwolle tot Groningen en van Rotterdam tot China en werd gevraagd iets voor de nieuwe wijk te ontwerpen. “Het was een bijzonder wijkje. Alles was rood baksteen, er was bijna geen groen. De architect wilde ook eigenlijk geen tuintjes, daarom zijn er dakterrassen en balkons. Het was een klein wijkje waar jonge stellen kwamen wonen, en snel weer vertrokken.”

Jeugdland was nog erg geïsoleerd in die tijd, want de buurt ernaast was nog in aanbouw, en het Buikslotermeerplein en alle nieuwbouw eromheen waren nog toekomstmuziek. “Je voelde in die tijd in die wijk dat ongeluk en geluk dicht bij elkaar lagen,” zegt Lamers nu.

“Het was een buurt waar mensen vol verwachting naartoe gingen, maar waar al gauw werd gescheiden of werd vertrokken omdat het toch niet zo fijn wonen was. Daardoor ontstond er niet echt een community.”

Fake huisje

Alles was er in een strak stramien ontworpen, behalve één elektriciteitshuisje aan de straat, dat een aparte vorm had. Lamers maakte een kopie van het gebouw. Het elektriciteitshuisje in het water is dus fake. “Het paar erop staat voor mensen die een beetje uit de band springen. En zo’n huisje in het water is natuurlijk volstrekt idioot.” Hij is weleens gebeld door een elektriciteitsbedrijf dat dacht dat het ding echt was.

Eigenlijk hoort het paar van The Last Dance ook te dansen. Het staat op een draaischijf, maar waarschijnlijk is de motor kapot. Bij deze doet Lamers dan ook een oproep: “Gemeente, laat die motor repareren.”