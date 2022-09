Het Amsterdamse radiostation Echobox Radio geeft jonge makers een podium: ‘Iedereen kan bij ons pitchen’

Rachella Groen, Chalice Cox-Hynd en Mohamed Ghabri van Echobox Radio. Beeld Eva Plevier

Radio maken is geen onbekend terrein voor het team achter Echobox Radio: DJ en programmeur Rachella Groen (34), producer en presentator Chalice Cox-Hynd (31), zendermanager Mohamed Ghabri (41) en algemeen manager Lorenzo Milelli (50, niet bij het gesprek aanwezig). In de coronazomer van 2020 besloten de vier een onafhankelijk online radiostation op te richten om dj’s en creatievelingen uit Amsterdam samen te brengen.

Het radiostation bevindt zich in Amsterdam-West, waar een deel van het kantoor is omgebouwd tot geluidsdichte studio. Verschillende makers komen hier langs om hun ideeën om te zetten in radioprogramma’s en te delen met Amsterdam en de rest van de wereld.

Echobox Radio is genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst, in de categorie Werk van het Jaar. De jury prees het radiostation om de diverse programmering, waar zowel amateurs als professionals een plek krijgen om te groeien: ‘Echobox gaat bijzondere samenwerkingen aan om nieuw talent op te sporen en in de spotlights te zetten, en blijft zo voeling houden met de nieuwste ontwikkelingen.’

Wat kenmerkt jullie werk?

Chalice Cox-Hynd: “We wilden vooral een platform creëren om verschillende makers te inspireren. De afgelopen jaren is de muziekindustrie steeds minder toegankelijk geworden. Omdat we ons in een bevoorrechte positie bevinden, proberen we zo veel mogelijk kansen te bieden.”

Mohamed Ghabri: “We willen een rechtvaardig proces creëren waarbij mensen met alle verschillende ervaringen en achtergronden zich kunnen aanmelden met hun pitches. We verwelkomen 140 verschillende makers per maand. Bij ons kunnen ze zich verder ontwikkelen en met andere makers in contact komen. Daarnaast begeleiden we het volledig proces. De makers geven ons feedback en wij gaan met hen in gesprek.”

Cox-Hynd: “Het was belangrijk voor ons om er achter te komen wat radio voor ons betekent. We willen het liefst de FM-kwaliteit met een divers programma. ’s Ochtends en ’s middags hebben we talkshows, in de avond is het programma op muziek gericht.”

Ghabri: “Door onze achtergronden hebben we een groot netwerk, maar tegelijkertijd willen we niet alles uit dat netwerk halen. Iedereen kan zich aanmelden voor een pitch. Sommigen hebben weinig tot geen ervaring, anderen heel veel. We focussen op nieuw talent met goede ideeën.”

Rachella Groen: “Je cv speelt hier geen rol en dat maakt Echobox Radio bijzonder. Het maakt ons niet uit of je al in de grootste clubs hebt gespeeld.”

Wat betekent Amsterdam voor jullie?

Cox-Hynd: “Sommigen van ons zijn in Amsterdam opgegroeid, anderen kozen ervoor om hier naartoe te verhuizen. We hebben verschillende achtergronden en identiteiten, maar we verenigen ons in hetgeen dat we willen vertegenwoordigen.”

Groen: “Amsterdam heeft mijn kijk op de wereld veranderd. We willen een reflectie zijn van wat er zich in de stad afspeelt, zoals het nachtleven, de kunst die er te zien is, maar ook de mentale problemen waar we mee worstelen.”

Ghabri: “Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer. De verscheidenheid van muziek in Amsterdam is groot en verschillende genres komen samen, zoals hiphop, elektronische muziek en nog veel meer. Daarnaast absorbeert de stad muziek heel goed, er is veel muzikale tolerantie. We willen Amsterdam laten leven bij Echobox Radio. Dat komt deels van buitenaf, maar ook vanuit onszelf.”

Hoe bereiken jullie nieuwe luisteraars?

Ghabri: “Via sociale media en onze website, maar ook buiten het radiostation. Als we ergens op locatie zitten, zoals het Skatecafe, komen we rechtstreeks in contact met onze luisteraars. Daarnaast hebben we samenwerkingen met Dekmantel en Fiber Festival.”

Groen: “We willen in alle delen van de stad aanwezig zijn en focussen ons niet op één soort publiek.”

Wat doen jullie over vijf jaar?

Ghabri: “Hopelijk zenden we tegen die tijd zeven dagen per week uit, nu zijn dat er vier. Het programma zal zowel online als offline verder uitbreid worden.”

Cox-Hynd: “We willen Echobox Radio in de gemeenschap brengen en op verschillende locaties in de stad live uitzendingen maken. Als we twee kanalen hebben kun je ook naar ons luisteren terwijl we in een café, club of park zitten.”

Groen: “We geven cursussen bij productiehuis Nowhere, dat willen we verder uitbreiden. De informatieve kant is belangrijk voor ons, we willen iets terugdoen voor de gemeenschap. Zo vinden we het belangrijk om samenwerkingen aan te gaan met scholen en zo veel mogelijk van onze kennis te delen.”

Het prijzengeld van de Amsterdamprijs bedraagt 35.000 euro. Wat gaan jullie ermee doen als jullie winnen?

Ghabri: “Vieren! We hebben zelf heel veel geld geïnvesteerd en tot nu toe hebben we nog geen inkomsten. Dus we gaan de balans rechttrekken; een van de ideeën is om te investeren in een lidmaatschapssysteem zodat we ook onze makers kunnen betalen.”

Groen: “We willen niet afhankelijk zijn van streamingplatforms. Als je zelfvoorzienend bent, geef je mensen ook een reden om een member te worden. Dat zou een groot verschil maken.”

Echobox Radio zendt donderdag en vrijdag uit van 10.00 tot 22.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 20.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.