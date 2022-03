Het Amsterdamse kledingmerk Mastoor bedient de modebewuste moslimman – en anderen

Het Amsterdamse Mastoor maakt modieuze mannenkleding die voldoet aan islamitische richtlijnen, maar ook niet-moslims, waaronder veel skaters, weten het merk te vinden. Twee jaar geleden begon het merk vanuit Slotervaart, vandaag opent de eerste pop-upstore in Abu Dhabi.

Letterlijk vertaald betekent Mastoor ‘bedekt’ in het Arabisch. Er wordt vaak gedacht dat gepaste kledingvoorschriften alleen voor moslima’s gelden, maar ook voor islamitische mannen zijn ze ­belangrijk, zegt Abid Tounssi, met zijn vrouw Fadma Akdimi oprichter van het merk.

Er was al modest mannenkleding op de markt, maar niet hetgeen zij voor ogen hadden: kleren die de islamitische richtlijnen nastreven, tegelijk modieus zijn, én die eventueel ook niet-islamitische jongeren zouden kunnen aanspreken. In mooie, warme natuurtinten, een bescheiden gekalligrafeerd logo, wat ruimer, langer en lagere kruizen, daardoor minder van het lichaam tonend en comfortabel bij het knielen.

Geen bouwvakkersspleet

“Geen zicht op een bouwvakkersspleet bij het bidden in de moskee”, lacht Tounssi. De brimless caps, hoofddeksels zonder klep, worden veel gekocht voor naar het vrijdaggebed.

Het is het zoveelste succesverhaal van Amsterdammers met een migratieachtergrond: Daily Paper, The New Originals, Filling Pieces, allemaal jonge merken met een verhaal en stuk voor stuk verbinders. Ze passen in een generatie die niet wegvlucht van haar culturele roots, maar juist de eigen authenticiteit opzoekt. Mastoor staat vergeleken bij het succes van de anderen nog in de kinderschoenen, maar het zou zomaar hard kunnen gaan.

Twee jaar geleden startte het merk vanuit huis met een campagne op sociale media. De eerste bestelling kwam, verrassend, vanuit Australië. Inmiddels zijn er fans bijgekomen in Amerika, Frankrijk, Engeland, Soedan en Nigeria, de vraag in Nederland is flink gestegen. “Er zijn hier genoeg jongens die dagelijks naar de moskee gaan, maar ook functies bekleden waardoor ze westers gekleed op hun werk dienen te verschijnen. Zij zoeken naar iets wat ze in twee ­werelden kunnen dragen.”

Natuur en de Koran

Tegen enkele investeerders die zich meldden, verkochten ze nee. Het merk moet organisch groeien, financieren doen ze alles zelf.

Tounssi: “Hoe? Hard werken, veel sparen, en we krijgen spontane hulp van vrijwilligers die het merk waarderen. We zijn nu vooral onze doelgroep aan het aftasten. We hebben gemerkt dat ook niet-moslims, waaronder veel skaters en dansers, onze kleren kopen. En hoe verhoudt de markt voor Mastoor in Abu Dhabi zich tot die in Nederland? Moeten we daar andere stuks voor gaan maken?”

Beeld Mounir Raji

Vandaag zal een en ander duidelijk worden tijdens de Mastoor experience, een pop-upstore in de World Trade Center Mall in Abu Dhabi. Naast de collectie draait het er om een samenwerking met Ts, ‘de lekkerste theebar van Amsterdam’, die onlangs ook een vestiging in het emiraat opende. Tounssi: “Lokale jongeren neigen er sterk naar het Westen, er is weinig authentieks te vinden, daarom vinden velen er ons merk interessant.”

Tounssi (41) groeide deels op in Alphen aan den Rijn en Marokko, Fadma Akdimi (40) in ­Osdorp. Ze leerden elkaar kennen via sociale media, inmiddels zijn ze drie jaar getrouwd. Het geloof staat op de eerste plaats in hun leven, het is de kern van waaruit ze alles doen, zeggen ze.

Abayas

Akdimi: “In bijna ieder vers in de Koran komt de natuur voorbij, het is dan ook een belangrijk element van Mastoor. Alleen gebruik van duurzame en kwalitatief hoogwaardige stoffen, alles wordt ethisch geproduceerd, onder goede omstandigheden tegen eerlijke beloning. We gaan tijdens de productie zelf in de fabrieken in Turkije en Portugal kijken, en in Marokko werken we samen met een project dat vrouwen helpt die moeilijk aan de bak komen.”

De populaire jeans uit de huidige collectie van 80 procent gerecycled denim en 20 procent BCI-katoen, is gemaakt in samenwerking met de Jean School. Hun kleine oplages maken het prijzig, zegt Tounssi. Desondanks was de jeans – vijftig stuks – in no time uitverkocht. Met 129,99 euro zat hij op hetzelfde prijslevel als veel jeansmerken, ‘maar voor een bepaalde doelgroep die is geïnteresseerd, is het helaas boven budget.’ “Dat vinden we lastig, we zijn aan het kijken hoe we er toch een beetje voor iedereen kunnen zijn.”

Voor de ramadan maakten ze een collectie abayas, één ontwerp in vier kleuren, in totaal 200 stuks. Vorig jaar een groot succes. “Ik was bijna overspannen, zo druk hadden we het ermee,” zegt Tounssi. “Ze worden vooral gekocht voor het Suikerfeest, vergelijk het met Kerst, dan wil iedereen er top uitzien.”

Beeld Mounir Raji

Ook veel niet-moslimmannen bestellen ze, zegt zijn vrouw. “Om te dragen tijdens vakanties, weet je hoe leuk ik dat vind, echt geweldig.”

De productie wordt gedaan door Baba Muntar, een Ghanese kleermaker in Westpoort, die eerder ook werkte voor The Sting en Viktor & Rolf. Prachtige stof, maar wát een pleuriswerk, verzuchtte hij gisteren nog, zegt Tounssi. “Want ja, het is niet zomaar een massa-abaya, ik houd van mooie, subtiele details, er zitten zakken in en hij is licht getailleerd.”

Sociaal werker

Ze hebben beiden geen designachtergrond, Tounssi doet alles op gevoel, kijkt veel naar ­Japanse merken en is gecharmeerd van de klassieke eenvoud van Ralph Lauren. Akdimi is de criticus die besluit of iets in productie gaat of niet. Advies kregen ze onder meer van de mannen van Daily Paper. “Heel inspirerend, het zijn echte gunners en supporters.”

Naast zijn werk voor Mastoor is Tounssi programmaleider bij productiehuis Lab6 in Slotervaart, waar initiatieven plaatsvinden om kansarme jongeren, vaak uit ontwrichte gezinnen, soms met een beperking, te inspireren en handvatten te geven. “In deze wijk ontbreken ­dromen, passies en ambities, dat heeft vaak te maken met sociale status, armoede, en het ontbreken aan aandacht van thuis. Ik krijg hier ook jongens uit de Top 600, waar alle hulptroepen hun handen van af hebben getrokken. Wij willen ze de kans geven om nog iets van hun leven te maken.”

Beeld Mounir Raji

Akdimi werkt als sociaal werker met volwassenen in Geuzenveld. “De ellende gaat daar alle kanten op, van armoede tot zwaar huiselijk ­geweld, onder mensen in alle bevolkingslagen en met vele verschillende etnische achtergronden. We nemen die zware verhalen uiteraard ook mee naar huis, dan is het heel fijn om Mastoor ernaast te hebben.”

Tounssi heeft al een leven achter de rug als spokenwordartiest. Hij brak als rapper in 2003 internationaal door, maar is terughoudend over die periode, waarin hij veel negatief in het nieuws is geweest. Sinds tien jaar heeft hij de muziek en zijn rauwe artiestenleven de rug toegekeerd. “Ik ben geen heilig mannetje geweest, ik kon die wereld niet meer rijmen met mijn geloof, maar ik ben tot inkeer gekomen.” Hij heeft spijt dat hij ooit muziek maakte.

Niet op de voorgrond

“Er was in de jaren na 9/11 en de moord op Theo van Gogh veel controverse, het voelde alsof de gehele islamitische gemeenschap erop werd afgerekend. Ik wilde míjn verhaal vertellen, vanuit een ander perspectief, maar ik was veel te militant. Mijn album veroorzaakte in 2007 veel ophef. Ik ging werken als forensisch begeleider in een jeugdgevangenis met jongens die veroordeeld waren voor ernstige geweldsdelicten en die bleken naar mijn muziek te luisteren. Ze ­interpreteerden mijn teksten letterlijk, daar schrok ik van. Ik was een rolmodel, een voorbeeld voor die jongens. Sommigen zijn nu dood. Ik heb veel schade berokkend aan de gemeenschap, het stereotype beeld dat heerst van islamitische jongeren juist versterkt, terwijl het ­tegendeel de bedoeling was.”

Het heeft hem schuwer gemaakt voor de ­media. Hij hoeft niet meer op de voorgrond te treden, maar heeft wel een sterke behoefte om zich creatief te uiten. Als vrome moslim – vijf keer per dag bidden – bouwt hij nu samen met jeugdvriend en fotograaf Mounir Raji aan het imago van Mastoor. De gezichten van de modellen zijn altijd onherkenbaar, full focus op de kleding. Eerdere campagnes werden geschoten in Marokko en Spanje, die voor de huidige collectie op de Veluwe.

“Echt een verborgen schat voor mij. Zó zen. Ik wil onze gemeenschap zo ook de mooie plekken van Nederland laten zien. Dat je niet helemaal naar de Sahara hoeft voor mooie kiekjes.”