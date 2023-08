Het Amsterdamse Atelier Reservé maakt luxekleding van afgedankt textiel: ‘Hoe meer adrenaline, hoe creatiever de output’

Luxemode van oude kleding en restmaterialen maken. Het Amsterdamse Atelier Reservé doet dit al jaren met veel succes. Dat het een duurzaam merk is, vertellen de oprichters echter pas sinds kort.

Het is weer Amsterdam Fashion Week. Een van de deelnemers is het Amsterdamse Atelier Reservé. Het label dat wordt gerund door de ‘reserveboys’ Alljan Moehamad en Deyrinio Fraenk maakt al sinds de oprichting in 2016 luxekleding van afgedankt textiel, onverkoopbare voorraden en vintage kleding. De unieke handgemaakte stukken worden wereldwijd enthousiast ontvangen en hebben al geleid tot een samenwerking met Levi’s en, dichter bij huis, met Nijntje en voor de Fashion Week ook met New Balance.

In hun atelier op de Zeeburgerdijk is het vlak voor de show een gecontroleerde chaos, waar Fraenk en collega’s continu achter naaimachines zitten. Moehamad neemt voor het interview de honneurs waar in een café elders in de stad. Als hem wordt gevraagd of ze nerveus zijn voor de show, moet hij een beetje lachen. “Heel eerlijk, ik maak me totaal geen zorgen. We zijn een onafhankelijk merk en kunnen showen wat we willen. Al wil dat niet zeggen dat alles af is. Er moet nog veel gebeuren, maar zo zijn we. We zijn altijd tot de laatste minuut nog iets aan het maken of veranderen. Nog een outfit erbij, een outfit eraf. Het is fijn om tot op het allerlaatste moment te kunnen kiezen. Bij ons geldt: hoe meer adrenaline, hoe creatiever de output.”

Uit de nieuwe collectie van Atelier Reservé. Beeld Alljan Moehamad

Esthetiek

Moehamad pakt zijn telefoon om foto’s van out­fits te tonen die straks op de catwalk te zien zullen zijn. We zien de typische Atelier Reservéstijl van vintage denim, patchwork en verwijzingen naar de tattoocultuur.

Er lijkt in dat opzicht weinig veranderd sindsHet Parool de mannen vijf jaar geleden interviewde. “Als mensen dat denken, beschouw ik dat als een enorm compliment,” zegt Moehamad. “Het geeft aan dat we echt een eigen stijl hebben, waar we trouw aan zijn. Nog altijd willen we de esthetiek van gebruikte materialen laten zien. Op de eerste plaats vinden we vintage stoffen en het hergebruiken van kleding gewoon mooi. Door de jaren heen is ook de ethische kant van mode een rol gaan spelen. Je kunt niet meer om duurzaamheid heen als je in de mode werkt.”

Volgens Moehamad wisten hij en Fraenk tijdens de opstartfase van het bedrijf nog te weinig van duurzaamheid en speelde het ook nog nauwelijks een rol in de industrie. “We noemden het daarom ook nooit. Ook niet als men ons ernaar vroeg, terwijl we vanaf het begin een duurzame onderneming zijn. In de loop van de jaren toen het een hot topic werd, vermeden we het, omdat we het gevoel hadden dat we dan onder een vergrootglas kwamen te liggen. Duurzaamheid werd een trend in plaats van een must. Bovendien waren mensen meer bezig met kijken of je wel aan alle eisen voldeed dan met kijken naar wat voor moois we maakten.”

Duurzaamheidinfluencers

Achter de schermen verdiepten Fraenk en Moehamad zich intussen wel meer in duurzaamheid en circulariteit. “We volgen de ontwikkelingen op de voet, gaan naar lezingen en werken samen met partijen als het Fashion For Good Museum,” zegt Moehamad. “Sterker: we worden regelmatig benaderd door bedrijven die ons zien als duurzaamheidsinfluencers. Wij maken het cool en normaal, en dus willen ze met ons samenwerken.

Moehamad vertelt over een bezoek aan een fabriek in Italië die manieren heeft gevonden om textiel te verven en te wassen zonder schadelijke chemicaliën en met veel minder water. “Zij hadden ons uitgenodigd om hun nieuwe methodes te testen, wat natuurlijk geweldig, leerzaam en inspirerend is. Ook dat is duurzaamheid voor ons. We zijn nog steeds hetzelfde team als in het begin en werken met dezelfde, al dan niet externe, mensen en bedrijven. Relaties bouwen, voor een lange periode een commitment aangaan, dat drijft ons. Het zou in de mode veel meer daarover moeten gaan.”

Volledige productie

Een groot project waarmee de mannen willen laten zien dat het hen ernst is, wordt in oktober tijdens Dutch Design Week gepresenteerd. Moehamad: “Samen met buro bordo en Boro*Atelier willen we de wereld laten zien dat het in Nederland echt mogelijk is om een volledige textielproductie te draaien. Ons land staat wereldwijd hooggenoteerd als het gaat om design, maar qua circulariteit maken we nog te weinig impact. In dit project gaan we deadstockmaterialen van musea, denk aan overgebleven tassen van tentoonstellingen, verwerken tot nieuwe items met behulp van Boro*Atelier.”

Boro*Atelier is een Amsterdams atelier dat niet alleen met verantwoorde materialen werkt en methodes hanteert, maar ook mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt opleidt en helpt te (re)integreren. “Het is een groot circulair project waarvoor we subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben gekregen. Het resultaat presenteren we tijdens de Dutch Design Week.”

Drie lijnen

Terug naar de show tijdens de Amsterdam Fashion Week. Moehamad wil alvast verklappen dat daar een aantal items direct te koop zal zijn voor de consument. “We werken met Atelier Reservé naar een businessmodel met drie lijnen: Basics, Hybrids en Atelier. De Basics zijn T-shirts en sweaters die we in grote oplage verantwoord kunnen laten produceren. De Hybrids zijn items in een kleine oplage, bijvoorbeeld gemaakt van een partij overgebleven jassen en broeken. Allemaal bijzonder, maar niet exclusief zoals onze Atelieritems. Dat zijn unieke stuks, die we volledig zelf maken in ons eigen atelier. Alles zonder grote, opvallende logo’s. Onze klanten hebben dat niet nodig om te laten zien dat ze stijl en klasse hebben.”