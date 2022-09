Het Amsterdam Fringe Festival is confronterend, lieflijk en expressief

Sletten die zijn verkracht op Theater festival Fringe. Beeld ANNELIES VERHELST

Het zachtaardige Stedelingen is een soort hoorspel met visuele ondersteuning. Tegenover elkaar aan een tafel staan podcastmaker Sanne Aletta van Otten en componist L.Y. Foulidis. Die laatste draait live een geluidsdecor in elkaar waarin stadsgeluiden zich vermengen met sferische muziek, terwijl Van Otten met een ouderwetse overheadprojector en uitgeknipte tekeningetjes van auto’s, planten en poppetjes situaties schetst op het grote scherm achter hen.

Binnen die knusse en speelse vorm ontvouwt zich het verhaal van een drukkend hete middag waarop Van Otten voor de ingang van een winkelcentrum wacht op de stadsecoloog, en in gesprek raakt met de planten aldaar. Met de plataan die klaagt over de teerhartigheid van berken. Met het nepbamboebosje in de buik van datzelfde winkelcentrum en een zakje graszaden in een plantenwinkel die zich hebben voorgenomen niet te ontkiemen. Stedelingen is een lichtvoetig filosofisch pleidooi om eens stil te staan bij de omgeving die we zo achteloos voor lief nemen.

Vrouwelijke seksualiteit

In de confronterende voorstelling Sletten die zijn verkracht onderzoekt Toni Blackwell, in maart bekroond met stimuleringsprijs De Troffel van Festival Cement, onze perceptie van seksualiteit. De voorstelling begint met zeven stellingen die worden voorgelegd aan het publiek, zoals: “grenzen zijn er om te verleggen”, en “sletten vragen erom seksueel bejegend te worden.” De reacties uit het publiek gaan opvallend vaak over definities. Wat versta je onder consent? En wat betekent het woord slet eigenlijk? Iemand oppert dat er een nieuw woord nodig is, om zo de negatieve (en ook de vrouwelijke) connotaties af te werpen.

Stellingen staan ook op het toneel, maar dan van het soort waar je op kunt klimmen. Daarop verbeeldt een groep jongeren in korte rokjes en crop tops diverse situaties, van het ownen van je seksualiteit tot de vernedering van catcalling. Zij representeren een nieuwe generatie die de status quo desnoods met geweld omver wil werpen. De heersende cultuur die vrouwelijke seksualiteit definieert in termen van geven en mannelijke seksualiteit in termen van nemen moet omver. En de uitwassen die daar onmogelijk los van kunnen worden gezien.

Queer anxiety

De Britse theatermaker Ryan O’Shea, momenteel studerend aan Artez in Arnhem, vertrekt in zijn solovoorstelling I_Ran vanuit het jaren tachtighitje I Ran (So Far Away) van A Flock of Seagulls. De tekst daarvan, over een ontmoeting tussen een jongen en een meisje die steeds vreemdere vormen aanneemt, is met wat aanpassingen van O’Shea een parabel over queer anxiety geworden. Al bieden de abstracte teksten en vorm ook ruimte voor een bredere interpretatie van volledig jezelf durven zijn in de nabijheid van een ander. Geen angst te hebben voor je gevoelens, hoe verwarrend en overweldigend die ook kunnen zijn.

Gesproken tekst is er niet. Een tekstbalk met ledverlichting toont flarden van de liedtekst terwijl O’Shea daar op het toneel visueel uitdrukking aan geeft. De centrale visuele metafoor vormt de loopband die midden op het toneel staat en waar O’Shea gedurende een groot deel van de voorstelling op loopt en rent. Het is een simpele en treffende verbeelding voor het wegrennen van je gevoelens en daarmee in feite stilstaan in het leven. Wel missen er, vooral in de tweede helft van de voorstelling, wat nieuwe impulsen in die vorm en wordt I_Ran wat repetitief. Desalniettemin toont O’Shea zich een sterke performer, die overtuigt met zijn stille en expressieve spel.