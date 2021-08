Het American was vroeger een echt rock-’n-rollhotel, laten deze foto’s zien

Lang was het American Hotel dé plek waar popsterren verbleven in Amsterdam. In het huidige Hard Rock Hotel opent vrijdag een tentoonstelling van toen gemaakte foto’s van muzikanten.

Schande werd er van gesproken toen een paar jaar geleden bekend werd dat in het American Hotel aan het Leidseplein een Hard Rock Hotel zou komen. Maar de Amsterdamse vestiging van de Amerikaanse hotelketen is geenszins de kermistent geworden die sommigen vreesden. Aan de buitenkant van het jugendstilgebouw uit 1902 is hoegenaamd niets veranderd (kon ook moeilijk anders bij een rijksmonument), binnen is de boel flink opgeknapt.

Dat het Hard Rockconcern iets heeft met popmuziek past bij de geschiedenis van het gebouw. Het American Hotel was in de jaren tachtig en negentig dé plek waar internationale popmuzikanten verbleven als ze in Amsterdam waren. Om op te treden in bijvoorbeeld het nabijgelegen Paradiso of verder weg in de Rotterdamse Ahoy, maar ook om promotie te bedrijven. Er was een tijd dat interviews met buitenlandse sterren plus de bijbehorende fotosessies vrijwel standaard in het American plaatsvonden.

Daar werden ook wel eens fouten mee gemaakt, herinnert Jacqueline Tas zich, indertijd guest relations manager van het American. “Fotograaf Lex van Rossen, die een beetje verstrooid was, kon op een dag de artiest die hij moest fotograferen niet vinden. Bleek dat die in het Amstelhotel zat. Lex was gewoon automatisch hierheen gekomen.”

Steeds dezelfde boom op foto’s

De in 2007 overleden Van Rossen is een van de popfotografen van wie werk is te zien op de tentoonstelling in het huidige Hard Rock Hotel. In de bar van het hotel hangen de wanden altijd al vol met foto’s van popsterren, maar die werden gemaakt door het personeel. In de hal van het hotel hangt nu werk van professionals, dat eerder werd gepubliceerd in onder meer Het Parool, Oor, Volkskrant, Nieuwe Revu en Trouw.

Die popfotografen hadden het niet altijd makkelijk in het American, waar het licht binnen beroerd was. Soms wilde een muzikant wel even buiten poseren, maar daar was het moeilijk een origineel plekje te vinden. Op nogal wat foto’s van toen zie je telkens dezelfde boom.

Voor popjournalisten was het er juist heerlijk werken. Bij interviews, veelal op de entresol, kon je na je interview met popmuzikant X meteen door naar je gesprek met zijn collega Y.

Geliefd bij artiesten

Geliefd bij artiesten was het hotel altijd al wel, maar het werd pas echt wat toen Jacqueline Tas zich er meer ging bemoeien. “In 1987 kwam ik er werken. Ik had door dat er in de popmuziek veel te halen viel. Ik zag Jip Golsteijn van De Telegraaf wel eens interviews doen in Americain, het cafégedeelte, en ben op hem afgestapt: ‘Zou je dat niet liever in het hotel doen?’”

Snel was internationaal bekend dat in Nederland het American de plek was waar het goed toeven was voor popmuzikanten. “Wie niet?” antwoordt Tas op de vraag wie er in de negen jaar dat zij bij het hotel werkte zoal verbleven. Waarna een lange lijst van namen volgt: Public Enemy, Sting, Whitney Houston, Red Hot Chilli Peppers, Simply Red, ZZ Top, Mariah Carey, Joe Cocker, Eric Clapton, MC Hammer, Lenny Kravitz, INXS, Brian Ferry... .

Frank Zappa in het American, 1973. Beeld C. Barton van Flymen

Alleen de Stones en U2 niet

“Ik heb eigenlijk alleen de Stones en U2 niet meegemaakt. Die waren te groot voor ons en zaten in het Amstel. Wij hadden maar één suite, kamer 18. Toen Tina Turner daar zat, werd ik bij haar geroepen. Inmiddels weet iedereen dat ze een pruik draagt, maar ik schrok me even rot toen ik haar met haar eigen haar zag. Door de gordijnen keek ze naar buiten. ‘Jackie, is that my car?’ Ze moest naar Aalsmeer en er was een enorme witte limousine geregeld. Vond ze maar niks. Ik heb toen een gewone Mercedes besteld.”

Aan het American als rock-’n-rollhotel kwam vorige eeuw een einde toen een nieuwe directeur in de tweede helft van de jaren negentig dacht dat de gewone gasten zich wel eens zouden kunnen storen aan al die muzikanten. ”Wat absoluut niet het geval was,” zegt Tas, die daarna bij een platenmaatschappij ging werken. “De volgende directeur wilde de muzikanten juist weer terug, maar toen was het al te laat. Muzikanten verblijven in Amsterdam tegenwoordig in hotels verspreid over de hele stad.”

De tentoonstelling Music Celebrities is tot 24/9 te zien in het Hard Rock Hotel, Leidsekade 97