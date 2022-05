Het allermooiste van de laatste ‘Brommer op zee’ kwam uit Paramaribo

Schrijfster Cynthia McLeod praatte in de bibliotheek met lezers over haar boek ‘Hoe duur was de suiker?’. Beeld VPRO

Brommer op zee is niet urgent, maar ook niet onthaastend. Het is niet omhooggevallen, maar al helemaal niet van de straat. Het is, ja, wat eigenlijk? Een boekenmagazine op tv van een kleine drie kwartier, op het moment dat mensen doorgaans met een bord op schoot naar het andere net zitten te kijken. Altijd interessant en onderhoudend en enthousiasmerend, maar toch vergeet Lips soms dat het nog bestaat.

Zondagavond was de laatste aflevering voor de zomervakantie. Het was weer typisch Brommer op zee, met onder meer een redelijk onnavolgbaar gesprek met schrijfster Nikki Dekker over haar nieuwste boek diepdiepblauw. Dat ging, voor zover Lips het kon volgen, over vissen en biseksualiteit. ‘Geen doordeweeks boek’, stelde presentator Wilfried de Jong, en daar leek tijdens het gesprek niets aan gelogen.

Interessant werd het met Max Pam, over zijn jongste: De wolf van Nederland. Een selectie van columns en stukken van de afgelopen twintig jaar. Daar sprint Lips doorgaans niet voor naar de boekwinkel, maar na het gesprek was zijn interesse wel gewekt. Pam werd fel toen het ging over de manier waarop hij, ‘als oude, witte man’ nogal eens bejegend wordt door jongere generaties. “Okay boomer, ik vind dat je mensen daar zo mee wegzet.”

Zeker enthousiasmerend was thrillerschrijver Thomas Olde Heuvelt, wiens boek Orakel is bevorderd tot de leesclub van het programma. Een fijne gast in ieder programma.

Het mooiste deze aflevering kwam uit Paramaribo, waar schrijfster Cynthia McLeod in de bibliotheek samenkwam met lezers, om te praten over haar schitterende boek Hoe duur was de suiker? Uit 1987 alweer, over urgentie gesproken. Maakt niet uit, vond Lips, die er veel zin van kreeg om het boek er maar weer eens bij te pakken.

