Het album van r&b-zangeres Kali Uchis staat in het teken van seks, maar dan wel de luxe variant daarvan

Toen Marvin Gaye werd gevraagd waarom zijn in 1973 verschenen album Let’s Get it On – zijn meest sensuele album in een toch al zo zwoel oeuvre – slechts een half uur duurde, had hij zijn antwoord klaar. Een half uur was volgens hem de duur van een ideale vrijpartij. Hij wenste de luisteraars veel plezier.

Red Moon in Venus, het derde album van r&b-zangeres Kali Uchis, duurt iets langer (43 minuten en 22 seconden), maar lijkt te zijn gemaakt met dezelfde bedoelingen als Gaye indertijd had. Het gaat op de plaat vooral om seks, maar dan wel de luxe variant daarvan.

Het is muziek die associaties oproept met hoogpolige tapijten, open haarden, Moët en satijnen lakens. De 28-jarige Uchis heeft er precies de juiste stem voor: warm en ingetogen sexy. De begeleiding: heel geraffineerd en verfijnd, maar nergens gladjes. Slick, zeggen Amerikanen.

De Colombiaans-Amerikaanse Kali Uchis is zo’n artiest van wie je je afvraagt waarom ze niet veel bekender is. Ze doet het in de Verenigde Staten veel beter dan hier, maar ook daar is ze niet de ster die ze verdient te zijn. Dat krijg je als je niet past in een van de formats waar de Amerikaanse muziekindustrie zo dol op is.

Damon Albarn en Tame Impala

Tekenend voor Uchi’s ongrijpbaarheid is dat ze voor de Grammy’s werd onderscheiden (dat dan weer wel) in drie heel verschillende categorieën: Dance, r&b en música urbana. Ze werkte op voorgaande albums met types en acts zo uiteenlopend als Damon Albarn, Tame Impala en George Clinton.

Red Moon in Venus is een veel stijlvaster werkstuk, waarop vooral r&b en soul klinkt. Waarbinnen nog veel variatie mogelijk is. Kali Uchis roept op de plaat even makkelijk herinneringen op aan Erykah Badu als aan Sade. Elders lijkt ze refereren aan de heerlijke zwijmelsoul die in de jaren zeventig uit Philadelphia kwam.

Geen latin elementen dit keer? Toch wel, heel natuurlijk schakelt ze in de teksten heen en weer tussen super-Amerikaans klinkend Engels en super-Zuid-Amerikaans klinkend Spaans.

