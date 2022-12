Het Achterhuis van Rotterdam: een onderduikverhaal dat moet worden verteld

Judith de Zoete vertelt in 'Het Achterhuis van Rotterdam'. Beeld MAX

Achter het orgel van een katholieke kerk op Rotterdam-Zuid zaten ze verstopt, bijna drie jaar lang. Drie joodse echtparen waren ondergedoken in twee piepkleine, donkere en stoffige ruimtes en moesten zich al die tijd muisstil houden. Wonder boven wonder overleefden ze de oorlog, zo was te zien in de indrukwekkende documentaire van Omroep Max.

Lips wist niet of hij Het Achterhuis van Rotterdam nou de best gekozen naam vond: los van het onnodige second city syndrome van de Havenstad laten oorlogsleed en heldenmoed zich moeilijk vergelijken. En wat zich in de Breepleinkerk in de oorlog afspeelde, was een verhaal van vreselijke ontberingen en hartverwarmende compassie.

Een echtpaar dat ondergedoken zat, had hun drie jonge dochters elders ondergebracht. Een van hen kwam op zondag naar de kerk, zodat haar ouders haar konden zien vanuit hun schuilplaats. Een ander jong stel kreeg tijdens het onderduiken een baby, waarbij de grootste angst was dat die zou gaan huilen en daardoor hun plek zou worden ontdekt. Jarenlang werden de zes, en later dus zeven, onderduikers in leven gehouden door de koster en de dominee, later geholpen door een arts.

Een van de drie meisjes die de oorlog los van haar ouders had doorgemaakt, was nog in leven. Hoewel broos en op leeftijd kon zij nog helder vertellen hoe het was om na de bevrijding haar vader en moeder weer te kunnen omhelzen. Het gaf Lips direct antwoord op de vraag wat de aanleiding was om deze documentaire juist nu uit te zenden: omdat er spoedig geen mensen meer zijn die de verschrikkingen van de Holocaust uit eerste hand kunnen navertellen. En omdat het belangrijk is dat die verhalen nog steeds worden verteld.

