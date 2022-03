Het 75ste Holland Festival is zeer inclusief: klimaat en representatie

The Murder of Halit Yozgat. Beeld Holland Festival

Het Holland Festival concentreert zich dit jaar op de thema’s klimaat en representatie en heeft dit jaar een uitgesproken inclusieve inhoud.

‘Associate artists’

Sinds het vertrek van Ruth Mackenzie, de voorganger van de huidige directeur Emily Ansenk, werkt het festival met twee ‘associate artists’ die de programma-inhoud mede bepalen. Dit jaar zijn dat de Frans-Beninse zangeres Angélique Kidjo (1960) en de Duitse theaterregisseur Nicolas Stemann (1968). Van beiden is nieuw en recent werk te zien, waaronder Yemandja van Kidjo, over het slavernijverleden in haar geboorteland Benin, en Der Besuch der alten Dame van Stemann. Kidjo is ook verantwoordelijk voor de openingsvoorstelling in Carré met het concert Mother Nature, met gastartiesten als Jeangu Macrooy.

De voorstelling Kein Licht. (2011/2012/2017), een ‘thinkspiel’ door Nicolas Stemann in samenwerking met de Franse componist Philippe Manoury, en naar een tekst van Elfriede Jelinek, speelt direct na een kernramp. Met A Play for the Living in a Time of Extinction maakte regisseur Katie Mitchell een concept voor een energiezuinig stuk waar de gebruikte energie, zichtbaar voor het publiek, live wordt opgewekt.

Van Stemann is ook Contre-enquêtes te zien, een voorstelling naar het boek Moussa of de dood van een Arabier van Kamel Daoud, waarin de naamloze Arabier die in Camus’ L’Étranger wordt vermoord, een naam krijgt.

Opera in het Park

Andere namen die langskomen zijn Ben Frost met zijn opera The Murder of Halit Yozgat en Sami Yusuf, die samenwerkt met het Amsterdams Andalusisch Orkest en Cappella Amsterdam voor When Paths Meet. Van componist en regisseur Heiner Goebbels is A House of Call. My Imaginary Notebook te horen. Het Nationale Ballet eert choreograaf Hans van Manen met een Hans van Manen Festival en Arno Schuitemaker presenteert 30 appearances out of darkness.

Het festival is dit jaar aanwezig in Lofi (voor twee clubavonden) en de Melkweg (voor een avond met rappers uit onder meer Zuid-Afrika en Nigeria). In Park Frankendael wordt Von Webers Der Freischütz gratis gestreamd. Het publiek kan via stemming een tweede opera kiezen uit twintig jaar Opera in het Park, dat het Holland Festival sinds 2001 presenteert met De Nationale Opera. Daarnaast zijn er workshops, meet the artists, en panelgesprekken met gasten uit binnen- en buitenland. De inleidingen op de voorstellingen verschijnen in de vorm van een podcastserie en zijn vanaf 1 april te beluisteren.