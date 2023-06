Hermitage wordt H’art Museum: naamsveranderingen in de cultuur gaan nooit zonder slag of stoot

De Hermitage verandert de naam in H’art Museum, maar naamsveranderingen in de culturele sector gaan zelden zonder slag of stoot. Een (onvolledig) overzicht van de instellingen die de Hermitage voorgingen.

Eye

Toen het Filmmuseum van het Vondelpark naar Noord verhuisde, bedacht een Engelstalig reclamebureau een nieuwe naam: Eye Filminstituut Nederland (kortweg Eye). De naam verwees naar een manifest van de Russische filmpionier Dziga Vertov, Glaz Kino (‘film-oog’) en naar het IJ. “Dat is een aardige woordspeling die een paar weken leuk is, maar de naam van het museum moet jaren mee,” aldus Jan Heitmeier van de Stichting Taalverdediging, die vond dat het filmmuseum een Nederlandse naam zou moeten krijgen.

Witte de With Centrum

Het Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst in Rotterdam werd in 2020 Kunstinstituut Melly, na aanhoudend protest van activisten en cultuurcritici, die de naam van de beruchte zeevaarder Witte Corneliszoon de With uit de publieke ruimte wilden verbannen. Volgens Sofía Hernández Chong Cuy was de naamsverandering ‘geen marketingcampagne, maar een filosofisch onderzoek’.

Gemeentemuseum Den Haag

Toen het Gemeentemuseum Den Haag in 2019 zijn naam veranderde in Kunstmuseum, bemoeide premier Rutte zich er zelfs mee. “Die rare naam negeren we volledig,” zei hij. Directeur Benno Tempel was niet onder de indruk: “Uit onderzoek was al voorspeld dat traditionele, oudere mannen er moeite mee zouden hebben.” De term ‘gemeente’ is ambtelijk, vond Tempel, en dat moest anders. “De gemeente, dat is het ‘IJspaleis’. Soms denken mensen door die naam dat we een soort archief zijn. Of een historisch museum. De naam is gewoon onduidelijk.”

Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam

De Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam gingen vanaf seizoen 2018|19 verder onder de naam Internationaal Theater Amsterdam (ITA). De nieuwe fusienaam verwijst zowel naar het gebouw als naar wat er in het gebouw gebeurt, aldus een persverklaring, en was mede gekozen omdat die voor een internationaal publiek herkenbaar zou zijn. “ITA werkt, programmeert, produceert, reist en denkt internationaal. Een echt thuis voor een grootschalig internationaal reizend repertoiregezelschap.”

De Warme Winkel

Toen De Warme Winkel (DWW) de naam Toneelgroep Amsterdam vorig jaar wilde overnemen, reageerde ITA als door een adder gebeten. Volgens ITA was de naamswijziging te verwarrend voor het publiek, bovendien maakte het gezelschap zelf ook nog gebruik van de naam. DWW werd gesommeerd afstand te doen van de naam, anders zouden er juridische stappen volgen. DWW gaf zijn nieuwe naam weer op. “Ook al is (fun fact) ITA nooit eigenaar van de naam geweest, zij heeft als gebruiker in de afgelopen dertig jaar juridisch sterke kaarten om ons het gebruik te ontzeggen.”

De Hermitage

“Je zal er niet meteen een beeld bij hebben wat het dan is,” zei directeur Annabelle Birnie bij de presentatie van de naam H’art museum, de nieuwe naam van de Hermitage. “Dat is logisch, we moeten het merk eerst gaan laden.” Er is hoop: een jaar na de opening stond Eye ook niet op de lijst van de vijftig bekendste cultuurmerken in Amsterdam, die het onderzoeksbureau Hendrik Beerta Brand Consultancy jaarlijks opstelt. Inmiddels is Eye een begrip in binnen- en buitenland.