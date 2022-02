Hermitage veroordeelt Russische inval ‘ten zeerste’

Beeld ANP

Adjunct-directeur Paul Mosterd wil niet ingaan op de gevolgen van eventuele sponsors die zich terugtrekken: “We volgen het nieuws de hele dag. We wachten af en aan de verklaring heb ik niets toe te voegen.”

Michail Piotrowski, de directeur van de Hermitage in Sint-Petersburg, maakt zich ondertussen zorgen over de steun van buitenlandse sponsors. Piotrowski schreef een brief aan de Vrienden van de Hermitage Amsterdam, waarin hij overigens de naam van Poetin niet noemt, net zomin als de term ‘oorlog’. Hij pleit daarin onder andere voor ‘dialoog in plaats van waanzin’. Het staatsbedrijf Gazprom is hoofdsponsor van het museum in Sint-Petersburg.

Sponsors

ABN Amro is sponsor van de Hermitage Amsterdam. De bank laat weten dat het deze week een gesprek heeft met het bestuur van de Hermitage om de actuele stand van zaken te bespreken.

De VriendenLoterij is voorlopig niet van plan om zich als begunstiger van het museum terug te trekken. Het is immers een Nederlands museum, ondergebracht in een Nederlandse stichting, redeneert de Vriendenloterij. “De loterijbijdrage wordt door de Hermitage gebruikt voor het organiseren van tentoonstellingen in Nederland. Er is sprake van een bijzondere bruikleenovereenkomst met het museum in Sint-Petersburg, de Hermitage in Amsterdam is een onafhankelijke organisatie,” aldus Yvonne Verschragen van de Vriendenloterij.