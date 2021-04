Hermitage Amsterdam luidt de noodklok, ook letterlijk

Annabelle Birnie, directeur van de Hermitage Beeld Eva Plevier

Het is vijf voor twaalf voor de Hermitage?

“Inderdaad en daarom hebben we om vijf voor twaalf de noodklok geluid. De financiële situatie van het museum is zodanig dat de bodem van onze reserves in zicht komt. We hebben geen structurele overheidssubsidie, daarom doen wij een beroep op de mensen die normaliter naar onze tentoonstellingen komen kijken en daarvan genieten, en ook op onze partners en stakeholders.”

Op welke termijn moet de Hermitage de deuren sluiten als de steun er niet komt?

“Dat is de vraag, maar we luiden niet voor niets de noodklok; het is superurgent. We vragen het publiek om een bijdrage om de coronaperiode te overbruggen. We willen mensen laten weten dat hun bijdrage gebruikt wordt voor onze tentoonstellingen zodra we weer open mogen. We luiden de noodklok voor onze interessante programmering die we willen voortzetten om het publiek te inspireren.”

De Hermitage krijgt geen subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst?

“We krijgen geen structurele exploitatiesubsidie. Er zijn wel af en toe projecten die we gefinancierd krijgen, maar voor de exploitatie zijn we eigen ondernemer.”

Wat houdt de actie in?

“Op de straat voor de Hermitage heb ik om vijf voor twaalf op een heel grote knop geslagen, waarop de letters ‘Houd ons open’ op de gevel verschenen en allerlei zwaailichten zwaaiden. Veertig, vijftig rondvaartboten van Stromma hebben op de Amstel met ons meegetoeterd.”

“Daarna is er om twaalf uur het maandelijkse alarm voor de stad afgegaan. Dat is een dag verschoven, omdat nooit op tweede paasdag geluid wordt. Dus dat alarm deed om twaalf uur ook nog met ons mee, zodat de hele stad het kan horen. Zo zijn we de actieweek van start gegaan, waarbij we met inmiddels al ruim vijftig ambassadeurs mensen uit ons adressenboek gaan bellen om de Hermitage te ondersteunen.”

Welke ambassadeurs heeft u zoal bereid gevonden?

“Natuurlijk Michail Pjotrovski, de directeur van de Hermitage in Sint-Petersburg. Verder uiteraard de founder Ernst Veen en Cathelijne Broers, mijn voorgangers. Voor de rest doet bijvoorbeeld John Leerdam mee, Erika Terpstra, het is een hele lijst.”

Op hoeveel geld hoopt u?

“We hebben een streefbedrag van een miljoen euro – het is substantieel wat we nodig hebben om de toekomst met mooie tentoonstellingen te blijven garanderen.”

Door corona is het natuurlijk voor veel bedrijven en instellingen vijf voor twaalf. Dan is een miljoen best ambitieus.

“Dat klopt. We zijn ambitieus, maar het is niet dat we ambitie hebben om een miljoen te halen. We hebben die een miljoen nodig.”

Heeft u cultuurwethouder Touria Meliani uitgenodigd?

“Ze is langs geweest om ons een hart onder de riem te steken. Er staat al een foto van ons samen op haar Facebook en op die van de Hermitage, omdat ze in de aanloop naar deze actieweek toe al van onze plannen had gehoord en ons kwam steunen. Met de gemeente zijn ze ook bezig met het vormgeven van een noodloket waar we aanspraak op zouden kunnen doen. Dat hebben we eigenlijk al meegenomen in de berekening van het geld dat we nodig hebben. Dus uit het publieke domein en van onze achterban en ondernemers zoeken we nog steeds een miljoen euro.”