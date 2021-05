Hermitage Amsterdam haalt bijna miljoen euro aan giften binnen

Voorbereidingen in museum Hermitage Amsterdam in aanloop naar de heropening vorig jaar. Beeld ANP

Meer dan 10.000 giften zijn ontvangen, waaronder ook legaten en diverse bijdragen in natura, zoals benefietoptredens, concerten en kunstwerken, aldus het museum.

De Hermitage is alle gevers ‘zeer dankbaar’. De campagne Houd de Hermitage open begon op 6 april, toen directeur Annabelle Birnie om precies vijf voor twaalf de noodklok luidde. “De financiële situatie van het museum is zodanig dat de bodem van onze reserves in zicht komt,” zei ze in Het Parool. “We hebben geen structurele overheidssubsidie, daarom doen wij een beroep op de mensen die normaliter naar onze tentoonstellingen komen kijken en daarvan genieten, en ook op onze partners en stakeholders.” Het museum vreesde eind van het jaar met een gat van ruim een miljoen euro te zitten als gevolg van de coronacrisis.

Het museum aan de Amstel heeft het afgelopen jaar al volop bezuinigd en elf medewerkers ontslagen. Het kon amper bezoekers ontvangen en het was evenmin mogelijk zalen te verhuren. Zonder de inzamelingsactie zou er al geen geld meer zijn om tentoonstellingen voor te bereiden wanneer musea weer open kunnen.