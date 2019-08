Hermine Deurloo: ‘De mondharmonica staat voor nostalgie, weemoed en gezelligheid’

Hermine Deurloo: ‘Virtuositeit is nooit een doel.’ Beeld Hollandse Hoogte / Mats van Sool

Het zijn melodieën waarbij een naam en een gezicht ontbreken, maar muziek voor film, tv-series en reclame klinkt dagelijks in miljoenen huiskamers.

Het Noord Nederlands Orkest brengt in het Concertgebouw een ode deze onbekende bekende muziek. Hermine Deurloo (53), de mondharmonicaspeelster die (inter)nationaal als een van de besten in haar (newjazz)genre geldt, is een van de gasten.

Haar spel klinkt al achttien jaar in de reclame van Unox rookworst, waarbij ze de typisch Hollandse winterse gezelligheid muzikaal omlijst met een even pakkende als sfeervolle mondharmonicasolo.

“Ik had niet verwacht dat de reclame zo lang zou meegaan,” zegt ze. “De omlooptijd van spotjes op tv en radio is toch vaak kort. Het is klaarblijkelijk een schot in de roos.”

Natuurlijk speelt ze de tune in het Concertgebouw, maar Deurloo wekt ook de muziek uit Baantjer, de speelfilm Turks Fruit en de vermaarde Man with the Harmonica uit de klassieker Once Upon a Time in the West tot leven.

Filmmuziek

Ze heeft trouwens iets met filmmuziek: zo is ze te horen in Erik of het kleine insectenboek, Pluk van de Petteflet en de Amerikaanse film Strangely in love. En in De wilde stad, een natuurfilm over Amsterdam, waar ze het ‘thema van de kat’ van mondharmonicaspel voorzag.

In haar jonge jaren speelde Hermine Deurloo cello en blokfluit – daarna volgde de jazzsaxofoon, onder meer als lid van het toenmalige Willem Breuker Kollectief. Maar toen ze in 1994 haar eerste mondharmonica kocht á 175 gulden was ze verkocht.

Het werd een chromatische mondharmonica, anders dan de gangbaardere bluesharp, de zogeheten diatonische harmonica, die wordt bespeeld door rocksterren als Bob Dylan, Mick Jagger, Bruce Springsteen en Neil Young.

“De chromatische heeft drie octaven en kent wat betreft muzikaal bereik alle zwarte en witte toetsen van de piano. Vermaarde bespelers waren en zijn Toots Thielemans en Stevie Wonder.”

Mondharmonica

Maar, waarom de mondharmonica, die een grote opgang maakte toen het nagenoeg tot de standaarduitrusting van Amerikaanse soldaten in de eerste helft van de vorige eeuw behoorde?

Deurloo, die ruim 150 mondharmonica’s bezit en mondharmonicatechniek doceert aan het conservatorium van Rotterdam: “Ik vind het wat betreft sfeer bijna een Amsterdams instrument. Het staat voor nostalgie, weemoed, maar ook gezelligheid.

“Daarbij is het geluid prachtig intiem. Toots Thielemans bespeelde hem op een wijze waarbij de muziek recht naar het hart en de ziel ging. Hij was een verhalenverteller op zijn instrument, gaf het subtiliteit en lichtheid mee.

“Met de chromatische mondharmonica, die het bereik van een dwarsfluit kent, kun je oneindig veel verschillende klankkleuren oproepen en noten zo mooi naar boven of beneden buigen.”

Daarbij wil Deurloo haar instrument in zo veel mogelijk genres beproeven: van contemporain klassiek en Afrikaanse muziek tot (moderne) jazz en filmmuziek.

Virtuositeit

Ter illustratie van de grensoverschrijdende status van Deurloo als mondharmonicaspeelster: vorig jaar won ze de prestigieuze Bernie Bray Harmonica Player of the Year Award, vernoemd naar een van Canada’s toonaangevende harmonicaspelers. Eerder ontving Toots Thielemans de onderscheiding.

Bovendien: in november verschijnt een nieuw album waarop ze samen met de Steve Gadd is te horen, de legendarische, uiterst veelzijdige sessiedrummer die met groten als Frank Sinatra, Paul McCartney en Chet Baker werkte.

Wie Deurloo beluistert hoort een virtuoze muzikante, maar dat is wel het laatste dat ze wil zijn. “Ik word wel moe van musici die zo nodig hun technische vaardigheid moeten tonen. Virtuositeit is misschien een middel, maar nooit een doel.

“Ja, soms maak ik me er ook schuldig aan. Maar meteen denk ik dan: ‘Hermine, houd toch op zeg! Dat zijn veel te veel nootjes…”