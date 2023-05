Herman van Veen wint Buma-oeuvreprijs: ‘Eigenlijk doe je hem tekort met maar één award’

Hoewel Herman van Veen vooral bekend is als kleinkunstenaar op het theaterpodium, scoorde hij ook diverse hits, zoals Suzanne, Hilversum III en Opzij. Beeld Frank Ruiter

Van Veen wordt geëerd vanwege zijn grote maatschappelijke en culturele betekenis, zo laat Stichting Buma Cultuur weten. In zijn loopbaan van nu bijna zestig jaar voegde hij 2581 originele werken toe aan de catalogus van auteursrechtenorganisatie BumaStemra. Die werken hebben volgens Frank Helmink, cultuurdirecteur van de Buma, grote invloed gehad op de Nederlandse theater- en muziekcultuur.

Hoewel Van Veen vooral bekend is als kleinkunstenaar op het theaterpodium, scoorde hij ook diverse hits, zoals Suzanne, Hilversum III, Toveren, Anne en Opzij. ‘Veelzijdige muziek, die varieert van pakkende melodieën en vrolijke deuntjes tot gevoelige en introspectieve ballades’, schrijft de jury in zijn rapport.

561 keer Carré

Van Veen brak twee jaar geleden het record van het grootste aantal solo-optredens in theater Carré. Hij trad er tot nog toe 561 keer op. “Hij is een ambassadeur van Nederlandse theater-, kleinkunst- en muziekcultuur in binnen- en buitenland. Je doet hem bijna tekort met slechts één Lifetime Achievement Award,” aldus Helmink.

Eerdere winnaars van de prijs waren onder anderen Ilse DeLange (2021), Thijs van Leer (2020), Peter Koelewijn (2019) en John Ewbank (2018).

Vrijdag werd al bekend dat BumaStemra vorig jaar een recordbedrag heeft uitgekeerd aan muziekmakers. De auteursrechtenorganisatie betaalde in 2022 ruim 239 miljoen euro aan tekstschrijvers, componisten en uitgevers van muziek. Dat is 22 procent meer dan in 2021. De totale rechtenopbrengsten van Buma en Stemra samen bedroegen in 2022 263 miljoen euro, 29 procent meer danhet voorgaande jaar.