Herman van ’t Zand beloofde hoopvollere grafieken

Terwijl de beelden van de rellen in elke talkshow werden herhaald, zapte Lips naar een thema-avond van de NOS over een onderwerp waarover nog niet eens zo lang geleden volop werd geklimaatmarst. Aanleiding was de Climate Adaptation Summit, de tweedaagse klimaattop waar Angela Merkel, Ban Ki-Moon en andere leiders zich bogen over de vraag: hoe kun je de wereld beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering?

“Niet wegzappen, er komen straks hoopvollere kaartjes,” beloofde presentator Herman van der Zandt, nadat weerman en gletsjerkenner Peter Kuipers Munneke kundig de onafwendbare gevolgen van klimaatverandering had toegelicht met somber stemmende kaarten en grafieken. Een razendsnelle zeespiegelstijging, bosbranden, overstromingen, aanhoudende droogte – en om het ook inzichtelijk te maken voor sportliefhebbers: de kans op een Elfstedentocht was de afgelopen eeuw 2,5 keer zo klein geworden. Trieste, maar bekende feiten.

Maar goed, het ging om oplossingen. In het Waddencentrum op de Afsluitdijk-in-de-steigers, dat een prima studiolocatie bleek, sprak Van der Zandt met twee ‘klimaatjongeren’. Op een leeftijd waarop Lips nog stiekem tongde in het fietsenhok spraken zij zich kritisch uit over het kabinetsbeleid en deelden ze hun visie op de toekomst van het milieu.

Tussendoor schakelde Van der Zandt naar Den Haag, waar verslaggever Malou Petter in een vrijwel uitgestorven evenementenlocatie bijna niks van de onlineconferentie mocht filmen. In korte repootjes showden knappe koppen slimmigheden om met klimaatverandering om te gaan: van stoeptegels die regen opslaan tot een mini-inheems bos in je voortuin planten en prei verbouwen op zoute grond.

Druppels op een gloeiende plaat misschien, maar inventief was het wel. Tegen de tijd dat onderzoekers de beloofde optimistische kaarten van Nederland tevoorschijn haalden, met groene steden en dubbele dijken, had Lips weer een beetje hoop voor de toekomst.

