Herman van der Zandt in Mart Smeets’ trui was Elfstedenheld van de dag

Het kan de televisiekijker niet zijn ontgaan dat het deze week 25 jaar geleden is dat de laatste Elfstedentocht werd gereden. Veel programmamakers hadden hetzelfde originele idee: terugkijken op die laatste Tocht der Tochten.

André van Duin en Janny van der Heijden begonnen zondag op NPO1 aan een vaartocht waarbij ze de elf steden aandeden. Bij M zaten maandagavond schaatsers die de vijftiende Elfstedentocht hadden gereden en bij Op1 zat later op de avond Mart Smeets nog eens te pochen wat een formidabele prestatie het destijds was – van de NOS welteverstaan. Hij gaf symbolisch zijn trui door aan Herman van der Zandt die op dinsdag, exact 25 jaar na dato, de hele dag het Elfstedenjournaal presenteerde alsof het nog 1997 was en buiten 15 graden onder 0. En wie er dan nog geen genoeg van had, kon dinsdagavond kijken naar een speciale uitzending, waarin Dione de Graaff in Dokkum terugblikte met de winnaars van de Elfstedentocht.

Maar de held van de dag was toch Herman van der Zandt, net uit quarantaine. Hij presenteerde met een vette knipoog de opgewarmde Elfstedenjournaals, onder meer in de trui die hij van Smeets had gekregen – met wasknijpers ingesnoerd, want hij kon er twee keer in. Maar ook in een trui waar ene Geraldine Turkstra-Haverkamp de hele Elfstedenroute op had geborduurd. Vergeleken hierbij waren de ugly christmas sweaters met terugwerkende kracht het toonbeeld van ingetogen design.

Van der Zandt maakte de 25 jaar geleden verreden tocht opnieuw spannend: zou Piet Kleine in Hindeloopen opnieuw een stempel vergeten te halen? Wint Erik Hulzebosch of toch Henk Angenent? En zou Herman van der Zandt inderdaad in elk Elfstedenjournaal een andere trui aantrekken? Kortom, het ging weer helemaal aon op de NPO.

Veel belangstelling voor de vele prachtige truien van de presentator bij de #elfstedentocht. Zijn gebreid door geweldige kijkers en gaan naar hen terug of naar de daklozenopvang in Leeuwarden. pic.twitter.com/a1z7C4Ym9w — Herman van der Zandt (@HermanvdZandt) 4 januari 2022

