Herman Pleij schrijft over zijn jongere jaren: jazz, tabak, seks en de revolutie aan de UvA

Herman Pleij publiceert veel over cultuurhistorische onderwerpen, zoals het vraagstuk van de nationale identiteit. Beeld merlijn doomernik/hh

Het worden geen memoires, aldus Herman Pleij (79) over zijn boek Met een scheef oog dat 11 februari verschijnt bij Prometheus. ‘Herinneringen. Hoe ouder je wordt, hoe meer je er hebt. En al die flarden probeer je in een zinvol verband te plaatsen om een kloppend verhaal van je leven te maken. Het schrijven van memoires is daardoor misschien wel de meest leugenachtige literatuursoort.’

Daarom heeft hij gekozen voor ‘het schetsen van tijdsbeelden aan de hand van mijzelf’. Vanaf zijn geboorte in de oorlog tot begin jaren zeventig. Van ‘Eet je bord leeg, weet je wel hoe het in de oorlog was?’ tot de wederopbouw, het opgroeien in een sterk verzuilde samenleving, de woningnood, de rangen en standen in het Gooi tot en met het studentenleven in Amsterdam jaren zeventig. ‘Jazz, tabak, seks en de revolutie aan de universiteit. En de schrijver was er in elk geval bij.’

Pleij promoveerde in 1979 hij op het proefschrift Het Gilde van de Blauwe Schuit: Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen. Hij werd in 1981 hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1992 tot 1994 was hij decaan van de Faculteit der Letteren. Op 29 februari 2008 ging hij met emeritaat en werd hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Sindsdien publiceert hij veel over cultuurhistorische onderwerpen, zoals het vraagstuk van de nationale identiteit.

Hij is veelgevraagd gast voor praatprogramma’s op tv en heeft vele titels op zijn naam staan. In 2020 publiceerde hij het lijvige Oefeningen in genot. Liefde en lust in de late middeleeuwen.