Henny Vrientens meest bepalende liedjes

Nadat Henny Vrienten zich in 1981 bij het toen al bestaande Doe Maar had gevoegd, scoorde de band zijn eerste bescheiden hit met 32 jaar (Sinds 1 dag of 2). Het typische ska-ritme dat in het nummer te horen was werd bepalend voor het geluid waarmee Doe Maar furore zou maken (al had ook het naamloze Doe Maar-debuut uit 1979 nummers met reggae- en ska-invloeden), de ‘ooh-la-la-la-la-la, ze is ze, is van mij’ zou uitgroeien tot een iconisch refrein in de Nederlandse popcanon.

Is dit alles?

Waar Ernst Jansz uitblonk in dromerige, romantische liedjes, hadden Vrientens teksten vaak een meer melancholische ondertoon. In Is dit alles? bezingt hij een relatie die in een sleur is beland. ‘We komen niets te kort, we hebben alles, Een kind, een huis, een auto en elkaar, Maar weet je lieve schat wat het geval is, Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar’, zelden werden de twijfels over een vastgelopen relatie treffender beschreven.

Pa

Op het in 1983 verschenen 4us, het laatste album dat Doe Maar zou maken, stond het nummer Pa. Beschouwde een deel van de jonge fanschare het nummer als een puber-anthem, in wezen gaat Pa niet over een kind dat zich afzet tegen zijn ouders, maar juist over de liefdevolle toenadering van een zoon tot zijn vader. Later zou Vrienten het lied Vaders zijn verraders schrijven, over hoe hijzelf als vader door zijn jonge kinderen wordt bezien.

Als je wint

In 1984 bracht Vrienten samen met Herman Brood Als je wint uit, dat op Vrientens solo-ablum Geen ballade stond. Tijdens het afscheidsconcert dat Doe Maar in 1984 gaf in Maaspoort in Den Bosch zongen de twee het nummer, dat nog steeds gretig door televisieredacties wordt gebruikt als achtergrondmuziek onder reportages over zegevierende politici of sporters.

Duizend dromen - Meneer Aart

In 1996 vroeg Harry Bannink aan Vrienten of hij hem wilde assisteren met de schrijven van de muziek voor Sesamstraat. Vrienten zou bijna een kwart eeuw betrokken blijven bij het kinderprogramma, en schreef honderden liedjes. In 2018 speelde Vrienten een deel van zijn Sesamstraatoeuvre tijdens een speciaal kinderconcert in Paradiso.

