Henk van der Meijden: ‘Ik schreef niet voor mijn collega’s maar voor mijn lezers’

Begin deze zomer vierde Van der Meijden zijn 84ste verjaardag. Een mooi moment om, zoals hij al eerder had aangekondigd, de leiding over zijn theaterproductiebedrijf Stardust in handen te geven van zijn dochter ­Elisa. Dat bedrijf is gevestigd in de Haagse villa waar hij ook samen met zijn vrouw Monica Strotmann woont. “Maar ik raak niet ook nog mijn huis kwijt, als je dat soms dacht. Het is niet de bedoeling om hier ooit nog weg te gaan.”

Van der Meijden verhaalt uit eigen beweging over de geschiedenis van zijn villa, die op de grens met Scheveningen staat. “Dit hier is in 1905 gebouwd door de eigenaar van de Van Nelle Fabriek. Hij werd verliefd op een Duits meisje, Ninni. Zij wilde alleen voor hem naar Nederland komen als hij iets moois op de kop zou tikken ‘op het duin’.”

Zelf liet Van der Meijden zijn oog erop vallen toen hij lang geleden na een periode van 36 jaar afscheid nam van Amsterdam, waar hij in dienst van de Telegraaf zo ongeveer in zijn eentje het genre van de showbizz-journalistiek had uitgevonden. “Ik wilde terug naar de bron; terug naar de stad van mijn jeugd. En niet on­belangrijk – Monica, het grootste geschenk uit mijn leven – kwam ook uit Den Haag.”

Oude kranten

En Den Haag was ook nog eens de stad waar Van der Meijden als 16-­jarige slagerszoon de journalistiek inrolde. “Ik heb mijn eerste schrijf­machientje gekocht van het geld dat ik verdiend had met het ophalen van oude kranten en schreef een stukje voor Het Vaderland. ­Eigenlijk deed ik dat om indruk te ­maken op een meisje dat niks van mij moest weten. Zij zat op het gymna­sium en ik op de mulo, vandaar.”

Het leidde tot een korte flirt met de toen nog Nieuwe Haagsche Courant. “Maar daar werd ik door een chef op het matje geroepen. ‘Dit is meer iets voor de Telegraaf’, riep hij na een kennelijk al te persoonlijk interview. Nou ja, de rest is geschiedenis, haha!”

Dat Van der Meijden vervolgens tientallen jaren door vertegenwoordigers van de serieuze pers met de nek werd aangekeken, kon hem geen bal schelen. “Ik kreeg als zogenaamde roddeljournalist ontzettend veel modder over me heen, maar ik schreef niet voor collega’s, ik schreef voor mijn ­lezers. Bovendien bestreek ik een heel breed terrein. De ene dag de Zangeres Zonder Naam, de volgende dag Anne Wil Blankers.”­

Envelop bij de kassa

Misschien had hij nu nog steeds stukjes voor de krant geschreven als hij niet op pad ergens in Moskou met de toen nog piepjonge Emmy Verhey aan de praat was geraakt. “Ik was erbij toen zij daar als wonderkind het Tsjaikovski-concours won. Ze vertelde dat het haar droom was om in het Concertgebouw te spelen. Waarop ik zei: ‘Dan doen we dat toch, dan gaan we je daar huldigen’. Ik pakte uit met een volle pagina en tien dagen later stond ze daar – voor een uitverkochte zaal. Ik dacht alleen maar: dat is goed voor de contacten. Maar toen er na afloop een envelop bij de kassa voor mij klaar lag met 1000 gulden erin, ging ik nog eens goed nadenken.”

Het leidde na de journalistiek tot een tweede carrière als theaterproducent. In die hoedanigheid haalde hij grote balletten naar Nederland, maar net zo makkelijk ook het Russisch Staatscircus. Zijn bedrijf Stardust groeide als kool. In samenspraak van meet af aan met zijn vrouw Monica en sinds enige tijd ook met Elisa, hun inmiddels 31-jarige dochter.

“Ik blijf betrokken, maar ga stapje voor stapje terug. Als je ouder wordt, kun je verbitteren of verbeteren. De kunst is nu om ergens naartoe te blijven leven. Ik koos ooit voor de jour­nalistiek om me vrij te voelen. Om mijn eigen dag in te kunnen delen. Maar in de praktijk kwamen er steeds meer verplichtingen. Vroeger vond ik kinderen wel leuk om te zien, maar ik moest ze niet te veel om me heen hebben. Nu geniet ik met volle teugen van mijn kleinzoon. Daar race ik nu niet meer aan voorbij.”