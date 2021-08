Help Diederik Gommers, hij is verslaafd aan talkshows

Diederik Gommers legt het graag nog een keer uit bij Op1. Beeld NPO

In de podcast met de veelzeggende titel Vraag het Gommers, gaf Diederik Gommers in juni een boeiend inkijkje in zijn psyche, én in zijn huwelijk. Hij zei dat hij nooit meer in een talkshow te gast wilde zijn. Heerlijk, leek hem dat. “Ik heb mijn vrouw gevraagd ‘zorg dat ik niet toch ergens ja op zeg’. Ze vindt dat ik te makkelijk ja zeg, dus heb ik haar gevraagd mij te helpen.”

Gommers staat kennelijk niet voor zichzelf in. Als een talkshowredactie belt heeft hij geen verweer. Compleet willoos is hij dan. En dus ging het weer mis. Interventies van zijn vrouw ten spijt zat hij gisteravond bij Op1. En de week ervoor ook. En een week daarvoor bij Humberto.

Het is verleidelijk om daar van alles van te vinden. Dat Gommers een ijdeltuit is bijvoorbeeld. Of dat hij milde trekken van een messiascomplex vertoont: tegen wil en dank móét hij de natie door deze coronacrisis leiden, hij wil niet op televisie, maar wordt naar het front geroepen.

Tegelijkertijd zegt de alomtegenwoordigheid van Gommers – en Ernst Kuipers, en Ab Osterhaus – ook iets over Hilversumse talkshowdynamiek. Redacties veronderstellen dat kijkers graag vaste gezichten zien, en willen gasten die ‘leveren’. Geen ingewikkelde wetenschappelijke uiteenzettingen dus, maar aaibare deskundigen die even makkelijk met een minister als met Famke Louise praten.

Wat ook handig is: mensen die zo slecht nee kunnen zeggen dat ze hun vrouw moeten inschakelen om een uitnodiging af te slaan. En zelfs dan alsnog komen.

De vraag is natuurlijk: is dit erg? Corona heeft nieuwe BN’ers gebaard, als het virus ooit verdwijnt dan zal het met hun roem snel gedaan zijn. Of ze duiken het circuit van Ranking the Stars in, ook prima. Maar Gommers is een man die gebukt gaat onder zijn BN’erschap. Verslaafd aan talkshows: is daar geen zelfhulpprogramma voor? Wendy van Dijk, John Williams, Natasja Froger: grijp in!

